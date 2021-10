Sospeso il magistrato Angelo Giorgianni, sul palco con Forza Nuova: disse di essersi dimesso

Risulta sospeso l’ormai ex magistrato Angelo Giorgianni, diventato famoso alcune settimane fa per essere salito sul palco di Roma accanto ad esponenti di Forza Nuova per protestare pubblicamente contro il green pass. Lo schieramento politico ha già dovuto affrontare i suoi problemi negli ultimi tempi, se pensiamo alla chiusura del sito ufficiale da parte delle autorità, come vi abbiamo riportato con un altro articolo. Ora, invece, un altro capitolo della vicenda da esaminare, confrontando due versioni differenti sull’uomo.

Il giallo sul magistrato Angelo Giorgianni sospeso, dopo essere stato sul palco accanto a Forza Nuova

Come sono andante le cose? Effettivamente, quello che si sta creando attorno al magistrato Angelo Giorgianni è un vero e proprio giallo. Di recente, infatti, lui stesso aveva dichiarato di volersi dimettere con tre anni di anticipo rispetto al programma iniziale, essendo del tutto contrario al green pass. Chiaramente, protestare davanti a tante persone contro un provvedimento del governo avrebbe creato un conflitto palese rispetto al ruolo che ricopre. Ecco perché la sua precedente presa di posizione non aveva sorpreso più di tanto.

Tuttavia, quanto riportato oggi 27 ottobre da alcune fonti sull’ormai ex magistrato Angelo Giorgianni cambia le carte in tavola. In particolare, viene ribadito che il Consiglio superiore della magistratura avrebbe deciso di sospenderlo dalle funzioni e dallo stipendio. Un provvedimento necessario, si legge, in quanto lo stesso magistrato in realtà non avrebbe ancora lasciato la toga. Questione singolare, almeno all’apparenza, in quanto Giorgianni non avrebbe dato seguito coi fatti a quanto affermato in un primo momento.

Vedremo se ci saranno ulteriori capitoli su questa vicenda, se pensiamo al fatto che oggi il caso dell’ex magistrato Angelo Giorgianni stia tenendo banco sui social. Una sua presa di posizione potrebbe essere utile per sgombrare il campo da ogni dubbio. Vi faremo sapere appena ne sapremo di più.

