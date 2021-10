Nelle ultime ore è stato sequestrato il sito di Forza Nuova. La novità arriva due giorni dopo i disordini registrati sabato 9 ottobre lungo le strade di Roma, con il distacco non autorizzato di un corteo che si è poi diretto verso la sede della CGIL procurando devastazioni e tafferugli con le forze dell’ordine. Ora, se si accede al sito ufficiale del movimento di Roberto Fiore, compare una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

“Spazio web sottoposto a sequestro”, recita il comunicato che compare al posto della homepage. Il provvedimento è stato notificato dalla Polizia Postale, e il reato che ha portato alla decisione è quello di istigazione a delinquere “aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici”.

Come riporta l’Adnkronos, nel decreto di sequestro viene citato l’ultimo comunicato pubblicato sul sito:

Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l’attenzione accelerata dal Great reset, ora la musica è cambiata e il direttore d’orchestra e compositore è solo il popolo in lotta – costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, l’attacco alla Cgil rientra perfettamente in questo quadro analitico – che ha deciso di alzare il livello di scontro.