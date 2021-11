Sospeso da Mediaset ‘Fuori dal coro’ con ‘Dritto e Rovescio’: rabbia NoVax, ma ci sono anomalie

Mediaset pare aver sospeso ‘Fuori dal coro’ con ‘Dritto e Rovescio’. In queste ore sta circolando la notizia della pausa di due trasmissioni, quelle in onda su Rete 4 il martedì ed il giovedì che, il 7 ed il 9 dicembre, potrebbero apparire per l’ultima volta in questo 2021. Si parla infatti di una pausa di circa 50 giorni per Mario Giordano e Paolo Del Debbio e già c’è chi pensa al complotto. In primis questa notizia non è stata ancora confermata, insomma l’idea che Mediaset abbia deciso di punire queste trasmissioni a volte con argomenti troppo no-vax non è assolutamente certa.

Cosa sappiamo su ‘Fuori dal coro’ sospeso con ‘Dritto e Rovescio’ da Mediaset

Vicenda che abbiamo trattato mesi fa, anche se in altro contesto, parlando di Mario Giordano. Bisogna infatti precisare come durante il periodo natalizio, quello in cui ci si concede qualche vacanza dopo una prima parte della stagione televisiva, è alquanto normale. Pensare quindi che Fuori dal coro di Giordano e Dritto e rovescio di Del Debbio siano state sospese per punizione, non è attualmente una notizia veritiera.

Bisogna dire come non ci sia ancora l’ufficialità di questa pausa di cinquanta giorni, ma ripetiamo come durante il periodo natalizio molte trasmissioni televisive vadano in stand-by in attesa del nuovo anno. Altro aspetto da tener presente è che trasmissioni come Quarta Repubblica, di Nicola Porro, si fermerà per meno tempo, nonostante il conduttore sia stato spesso accusato di strizzare l’occhio ad ospiti NoVax.

Stando quindi a quanto emerso da questa notizia Fuori dal coro e Dritto e rovescio saranno in pausa per quasi cinquanta giorni, mentre altre trasmissioni sempre con un occhio attento alle vicissitudini politiche del nostro Paese si ritroveranno ad essere in pausa per poche settimane. Mediaset avrebbe quindi punito più del dovuto Mario Giordano e Paolo Del Debbio, ma in realtà non sembra essere così e si attende a questo punto la conferma ufficiale a riguardo.

Le due trasmissioni dovrebbero infatti riprendere il 25 ed il 27 gennaio, mentre altri programmi targati Mediaset di questo genere già il 7 gennaio saranno regolarmente in onda, come ad esempio Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi. Vedremo se ‘Fuori dal coro’ con ‘Dritto e Rovescio’ verrà sospeso da Mediaset.

