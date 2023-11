Soliti mezzucci sul video di Giulia Cecchettin aggredita o trovata morta: tanti titoli evitabili

Ci sono stati segnalati nuovi titoli di post ed articoli in merito al video che mostrerebbe Giulia Cecchettin aggredita dal suo ex fidanzato, senza dimenticare quelli secondo cui sarebbe stata trovata morta secondo le ultime notizie trapelate.

Premesso che ogni giorno trascorso dall’ultimo avvistamento, per una mera questione statistica ci faccia essere meno speranzosi sull’epilogo felice di questa storia, troppe cose non stanno andando nel verso giusto dal punto di vista giornalistico. Del resto, ne avevamo parlato in parte già nei giorni scorsi, anche se in quel caso ci si è concentrati soprattutto sulla questione social.

Rivedibili i titoli sul video di Giulia Cecchettin aggredita o trovata morta: le ultime trovate giornalistiche

Senza voler citare testate specifiche rispetto ad altre, nelle ultime 24 ore ha preso piede un altro trend di cui avremmo fatto volentieri a meno, dopo quello relativo alle false voci su Giulia Cecchettin trovata morta. Premesso che, al momento della pubblicazione del nostro aggiornamento, non ci siano purtroppo notizie ufficiali in merito, dalla giornata di venerdì è stata diffusa la notizia secondo cui la giovane sarebbe stata aggredita dal suo ex fidanzato prima di essere caricata in auto.

Su questo non ci sono dubbi, essendo arrivata la voce direttamente da fonti investigative. Tutto nasce da un video di sorveglianza che avrebbe registrato la scena, pur non essendo chiarissime le immagini. Al contempo, però, è importante evidenziare che il filmato non sia mai stato reso pubblico. Cosa vuol dire questo? Tutti i post e soprattutto i titoli di articoli che sembrano rimandarci al contenuto in questione, si stanno prendendo gioco di voi.

La solita morbosa curiosità del lettore porta a cliccare, ma come accennato in precedenza, il video di Giulia Cecchettin per fortuna non è mai stato reso pubblico. E difficilmente lo sarà in futuro. Se i titoli degli articoli sono acchiappaclick, occhio al clickbait social che potrebbe riservarvi brutte sorprese anche in termini di sicurezza digitale.

