Ora parlano di Giulia Cecchettin ritrovata morta in Austria: non ostacoliamo le ricerche

Stanno aggiornando le notizie senza fonti che ora si focalizzano su Giulia Cecchettin ritrovata morta in Austria, finendo per ostacolare le ricerche. Continuano senza sosta le ricerche dei due giovani ex fidanzati di 22 anni Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, scomparsi ormai da sabato 11 novembre. Le forze dell’ordine stanno lavorando per riuscire a rintracciare l’auto di Filippo, dove sono stati avvistati per l’ultima volta i due ragazzi, una Fiat Punto nera che sabato era nella zona industriale di Fossò.

Adesso parlano di Giulia Cecchettin ritrovata morta in Austria: come gli utenti ostacolano le ricerche

Altro chiarimento per affermare che le voci non abbiano fonti, come avvenuto ad inizio settimana. Con l’incertezza che regna ancora sovrana su tale caso, ci sono inevitabilmente tante ipotesi che creano però anche la proliferazione di fake news. Bisogna quindi attenersi solo ed esclusivamente da ciò che emerge dagli inquirenti ed al momento le notizie sono sempre e solo le stesse, nessuna nuova informazione sulla scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta.

Eppure qualcuno ha diffuso la notizia di un avvistamento dell’auto di Filippo in Austria, addirittura sta circolando la bufala di Giulia che è stata ritrovata morta proprio in Austria. Non c’è alcuna fonte che attesti che l’auto dei ragazzi abbia lasciato l’Italia, ecco perché le ricerche sono circoscritte nella provincia di Venezia, Padova, Treviso e Pordenone. C’è stato un alert inviato anche alle forze di polizia estere, ma le ricerche stanno continuando in Italia, in modo specifico nel punto in cui questa Fiat Punto nera di Filippo è stata notata per l’ultima volta.

Smentite quindi assolutamente le voci del ritrovamento di Giulia morta in Austria, questa è notizia falsa che sta circolando nelle ultime ore sul web, ma che non ha alcuna fonte certa. Le unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri e il supporto dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile stanno concentrando la loro attenzione nella zona di Fossò, tutti lavorano per arrivare ad un risultato finale, il ritrovamento dei due giovani ragazzi.

Per ora quindi bisogna attenersi alle notizie che arrivano dagli inquirenti, tutte le altre chiacchiere che stanno spuntando sul web, come il ritrovamento di Giulia morta in Austria, sono false. Smettiamola subito coi post senza fonti su Giulia Cecchettin ritrovata morta in Austria.

