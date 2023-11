Frettolose uscite su Giulia Cecchetin ritrovata morta: le ricerche sono in corso

Subito post su Giulia Cecchetin ritrovata morta, pur non potendolo confermare, con un approccio che ricorda vicende simili del passato che abbiamo già trattato. Detto questo, sono ore di ansia per la scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turretta, due ex fidanzati scomparsi da sabato scorso dopo una lite in un parcheggio di Vigonovo.

Stiamo assistendo ad evitabili post su Giulia Cecchetin ritrovata morta: le ricerche sono appena riprese

Entrambi sono studenti di ingegneria di 22 anni e dopo alcuni mesi di relazione si sono lasciati, ma si frequentavano come amici. Cosa sia accaduto sabato sera, quando sono stati visti per l’ultima volta da un testimone, non è chiaro, ma sono state ritrovate delle chiazze di sangue poco distanti dal luogo della scomparsa. La polizia scientifica sta indagando per capire se possano esserci dei riscontri con il Dna di uno dei due ragazzi.

Attualmente non c’è quindi alcuna certezza su quale sia stato il destino dei due ragazzi, non esiste nessuna fonte sulla possibilità che Giulia Cecchetin sia stata ritrovata morta. Notizie di questo genere ovviamente portano anche al proliferare di fake news, con tante ipotesi messe in giro dagli utenti, ma che appunto non provengono da nessuna fonte certa o ufficiale.

Per ora l’unica certezza è che, come raccontato da un testimone, i due avevano litigato sabato sera in un parcheggio di Vigonovo, con la ragazza che è stata costretta ad entrare in macchina dall’ex fidanzato. Il testimone ha anche chiamato il 112, ma la macchina si è messa subito in moto, sparendo nel nulla. Continuano incessanti le ricerche per trovare Giulia Cecchettin e Filippo Turretta, estese a tutto il Friuli Venezia Giulia.

Per ora sono state ritrovate solo delle tracce di sangue, ma a circa tre chilometri di distanza dal parcheggio in cui è avvenuta la lite di sabato scorso tra i due ex fidanzati. Tutti sono in apprensione per capire quale sarà l’epilogo di questa vicenda, ma attenzione alle notizie false che stanno circolando a riguardo sul web.

Nessuna fonte ha accertato il ritrovamento del corpo della ragazza, le indagini proseguono senza sosta, soprattutto per capire se possa esserci riscontro con le tracce di sangue trovate sull’asfalto. Dunque, diamoci un taglio su Giulia Cecchetin ritrovata morta, in attesa di notizie ufficiali.

