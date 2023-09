“Hanno ritrovato Kata morta a Firenze”: di nuovo acchiappaclick frettolosi oggi

Non ne possiamo più di post in stile “hanno ritrovato Kata morta a Firenze“. La bambina è scomparsa da mesi ed è inutile raccontarsela, visto che ogni da aggiungere alla data dell’ultimo avvistamento rappresenta una possibilità in meno di restituirla alla famiglia. Queste, però, sono solo ipotesi e non è certo compito nostro emettere sentenze, anche perché le indagini sono in corso e solo una svolta sotto questo punto di vista consentirà di mettere la parola fine a tutta la vicenda.

Basta con gli annunci in stile “hanno ritrovato Kata morta a Firenze”: ancora post acchiappaclick oggi

Si tratta del rilancio di un trend social particolarmente diffuso durante lo scorcio iniziale del mese di agosto, come abbiamo avuto modo di constatare tramite un altro articolo pubblicato sul nostro sito. In pratica, viene rilanciata una vecchia dichiarazione della nota criminologa Roberta Bruzzone, che alcune settimane fa ha espresso tutto il proprio scetticismo sul lieto fine di questa vicenda. Un modo per essere realisti, se vogliamo, pur facendo presente a tutti che la bambina non fosse stata ritrovata. Viva o morta che sia.

Concetto che valeva allora come oggi, considerando il fatto che i rumors secondo cui hanno ritrovato Kata morta a Firenze per fortuna non hanno fonti alle proprie spalle. Come sempre avviene in queste circostanze, occorre tener presente che tutti debbano fare affidamento solo a testate affidabili. Possibilmente, agenzie di stampa come ANSA, se non addirittura eventuali comunicazioni ufficiali diramate dalla famiglia.

Insomma, diamoci un taglio con la ricondivisione di post secondui avrebbero ritrovato Kata morta. Al momento, infatti, non si hanno riscontri definitivi sulle sorti della bambina scomparsa a Firenze in primavera. La speranza di ritrovarla viva non è tramontata, come è giusto che sia. Lasciamo lavorare in pace gli inquirenti, auspicando che possano esserci novità concrete in tempistiche ristrette.

