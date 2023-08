Ennesimo falso allarme su Kata ritrovata a Firenze: nuova bufala sulla bambina scomparsa

Ci sono pervenute in queste ore ulteriori segnalazioni in merito a Kata ritrovata a Firenze. Da oltre due mesi, nello specifico, si susseguono post soprattutto su Facebook o incentrati sul clickbait, o su fake news, come avvenuto nel corso delle ultime ore. Già, perché pubblicare la sua foto, associandola alla scritta “è stata appena ritrovata“, non ha alcun senso. Anzi, come evidenziamo da diverse settimane a questa parte, il tutto non fa altro che ostacolare e rallentare le indagini, visto che si potrebbero inibile le segnalazioni per possibili avvistamenti.

Diamoci un taglio con le voci su Kata ritrovata: ancora fake news a proposito della bambina scomparsa a Firenze

Inutile dire che ogni giorno trascorso segni un punto a sfavore per la famiglia che spera di riabbracciare la bambina di origini peruviane. Al di là delle ipotesi e dei ragionamenti per certi versi banali che si possono fare in circostanze simili, dal nostro punto di vista è importante evidenziare soltanto che i rumors su Kata ritrovata siano assolutamente privi di riscontri. Ovviamente, tutti vorremmo dare un annuncio del genere, ma allo stato attuale le indagini non ci consentono di essere così ottimisti.

Del resto, il medesimo discorso lo abbiamo fatto anche quando ha preso piede la voce diametralmente opposta. Già, perché se da un lato parlare di Kata ritrovata a Firenze, durante il mese di agosto hanno preso piede rumors relativi alla scoperta della bambina morta. In quel frangente, però, vennero soltanto strumentalizzate le parole della criminologa Roberta Bruzzone, come vi abbiamo riportato un paio di settimane fa con un altro articolo.

Purtroppo chi alimenta bufale del genere non si rende conto dei danni che causa, visto che la voce su Kata ritrovata a Firenze potrebbe indurre eventualmente le persone a non segnalare alle autorità eventuali avvistamenti inerenti la bambina scomparsa. Diamoci un taglio una volta per tutte.

