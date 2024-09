Solite illazioni sull’attrice Anna Bianchi morta oggi

Stanno prendendo piede in queste ore le solite voci su Anna Bianchi, purtroppo morta in giornata. La donna aveva 59 anni ed è ora molto nota non solo a livello locale, trattandosi di una docente ed attrice. Oltre ad essere restauratrice, al punto che la sua dipartita ha scosso la comunità nel mantovano che evidentemente non era a conoscenza delle sua condizioni di salute. Alcuni dettagli in merito, infatti, sono emersi solo nel corso della giornata odierna, a margine del triste annuncio dato dalla famiglia.

Solite voci senza fonti sull’attrice Anna Bianchi morta oggi e sulle cause del decesso

Come spesso avviene in questi casi, dobbiamo prendere atto delle antipatiche indiscrezioni che prendono piede sui social, confermando una tendenza che abbiamo osservato anche nella giornata di ieri, quando è stata annunciata la morte di Totò Schillaci. Alcune testate locali, infatti, hanno postato sui social la notizia relativa alla scomparsa di Anna Bianchi ed immediatamente hanno preso piede commenti di cui avremmo fatto volentieri a meno. Soprattutto considerando il contesto.

In pratica, quest’oggi abbiamo alcuni utenti pronti a scommettere sul fatto che la morte di Anna Bianchi sia da imputare al vaccino Covid. Non si hanno conferme in merito, volendo essere buoni, anche se il fatto stesso che la donna abbia combattuto in questi mesi contro una malattia dovrebbe essere di suo una smentita ad illazioni messe in mezzo da coloro che hanno bisogno di rafforzare le proprie tesi con rumors del genere.

Dunque, Mantova prende atto che Anna Bianchi è morta dopo aver fatto i conti con una lunga malattia, ma evidentemente per qualcuno non è sufficiente. E così a noi tocca ancora una volta puntualizzare questioni che si potrebbero tranquillamente evitare in un momento di elaborazione del lutto per la sua famiglia e, a conti fatti, per tutti coloro che volevano bene all’attrice.

