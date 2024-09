Una storia tragicomica è entrata nel mondo degli eSports: organizzatori di torneo di DotA scrivono Copenhagen sbagliato, segue una storia di ilarità degna di una sitcom.

Nasce tutto da uno degli eSport più antichi dell’era moderna, ovvvero DotA 2 (Defense of the Ancients 2), gioco nato da una mod (una versione fanmade) del classico Warcraft, e da un torneo a Copenhagen dove qualcuno un po’ distratto ha preparato delle felpe commemorative con scritto “Coppenhagen”.

L’errore capita, e magari un giorno quelle felpe diventeranno un “raro errore di stampa retro”.

Ma se errare è umano, perseverare è diabolico.

Organizzatori di torneo di DoTA scrivono Copenhagen sbagliato: segue comicità su Wikipedia

Succede che il giorno 13 Settembre un anonimo decide di ribattezzare su Wikipedia la capitale danese “Coppenhagen”. Questo qualcuno non si firma, ma lascia il suo indirizzo IP.

I detective della rete si organizzano così su Reddit, e analizzano quella classe di IP.

Scoprono che il collegamento proviene da una classe di IP di proprietà di PGL Esports SRL, ditta di Bucarest che casualmente sono gli organizzatori del torneo “The International 2024”, tenutosi in quei giorni e quello relativo alle felpe “buggate”

Il motivo è ignoto: un burlone all’interno della compagna pronto a trasformare un “ve lo avevo detto” in un momento di ilarità? Uno stagista che è corso a modificare Wikipedia per poter dire “Eh, ma io avevo controllato se i nomi erano giusti, mannaggia Wikipedia”?

Non lo sapremo mai, a meno che qualcuno non faccia chiarezza (al momento non vi sono dichiarazioni ufficiali): certo che retconnare il nome di una città in quel modo è una mossa che, in un certo senso, ha dell’epico come epica è la saga di Warcraft.

E continua a suscitare ilarità in due community: quella dei gamers e quella degli utenti di Wikipedia, con l’occasionale vandalismo per ribattezzare “Coppenhagen” in onore dell’accaduto.

