La disinformazione e le bufale si nutrono di deepfake: come il video titolato “Kamala Harris ha fatto una brutta battuta su Trump”, pubblicato su X da un account col simbolo della bandiera russa e dei mattonisti, definiti dalla Treccani un gruppo di pressione di orientamento reazionario che, ispirandosi alle posizioni politiche dell’ex presidente statunitense Donald Trump, lancia i propri slogan, in particolare attraverso Twitter, accompagnando alla propria firma l’icona di un mattoncino.

All’intersezione quindi tra Russia e Trump abbiamo un deepfake, un video alterato con l’intelligenza artificiale per modificare il testo e il labiale di una immagine.

“Kamala Harris ha fatto una brutta battuta su Trump”, ma era un deepfake

Nel video ricreato artificialmente Kamala Harris avrebbe infatti augurato la morte del suo avversario lodando il suo attentatore con la frase

“Abbiamo un po’ di lavoro da fare, perché sappiamo che Donald Trump non può nemmeno morire con dignità, lui ha un piano molto diverso”

Con riferimento all’attentato di Luglio 2024 in cui il Tycoon è stato colpito all’orecchio dal proiettile dell’attentatore T.M. Crooks.

Essendo il post X datato 18 Settembre, chi l’ha postato dichiara che il video sia “di ieri”, quindi del 17: ma sappiamo bene che chi crea bufale virali lo fa sempre con orizzonti datari mobili: ogni volta che una bufala viene ricondivisa, sarà sempre accaduto ieri.

In realtà il video originale è del 29 Agosto e Kamala Harris dichiara

“Abbiamo un po’ di lavoro da fare, perché sappiamo che Donald Trump ha un piano molto diverso, lui ha un piano molto diverso”

Ovviamente, il riferimento è alle diverse agende politiche, laddove Kamala Harris si dichiara a favore dei ceti mediobassi, dichiarando che il Tycoon intende favorire altri magnati come lui.

Altrettanto ovviamente quindi le voci di scherno che vengono lasciate nel video sono rivolte a Trump, ovvero confermano che l’uditorio (ovviamente dem, essendo ad una convention Dem) ritiene l’agenda di Kamala Harris approvata e la loro deprecabile.

Questo nel video originale: nel video falsificato sia vocale che labiale sono modificati, esattamente come è avvenuto con video in cui Giorgia Meloni viene improvvisamente ridoppiata per vendere Bitcoin.

Conclusione

Il video di Kamala Harris che augura la morte di Trump è un Deepfake. Recentemente su X e altri social c’è stato un influsso di bufale della c.d. Rete Doppelganger, false testate occidentali o contenuti modificati da altre testate con contenuti falsificati contro Kamala Harris.

Recentemente abbiamo visto una falsa intervista ad una sedicente donna di colore gravemente mutilata da Kamala Harris in un incidente automobilistico e ricattata per oltre dieci anni da “inviati della stessa” per costringerla a mantenere il silenzio sotto minaccia di ucciderle la madre e una presunta “tessera del partito comunista” intitolata ad una giovane Kamala.

