Snowden rivela l’assassinio globale di HAARP, ma era solo satira. Non è certo la prima volta che vediamo una notizia satirica ricondivisa sui social come se fosse vera. Temiamo non sarà l’ultima.

HAARP infatti è una vera e propria “bestia nera” nel mondo del complottismo, di cui abbiamo parlato più volte, anche recentemente.

Snowden rivela l’assassinio globale di HAARP, ma era solo satira

Delle bufale su HAARP ne abbiamo parlato a suo tempo, molto tempo fa.

HAARP nasce come una installazione militare e civile per lo studio della ionosfera, operativa fino al 2013 e poi dismessa e rivenduta per uso civile nel 2015.

Parliamo di una installazione che, ad esempio, può simulare gli effetti di disturbo che una tempesta solare può provocare sulle telecomunicazioni, o aiutare a costruire modelli accurati di ciò che accade nella ionofera, rendendola un ottimo “strumento in affitto” per ricercatori.

Le sue origini militari l’hanno resa però in varie illazioni il “braccio armato” della cospirazione delle scie chimiche.

Secondo le teorie del complotto che hanno preceduto il 5G in qualche modo che nessun complottista ha mai spiegato, HAARP e simili installazioni radio servirebbero per “telecomandare” le scie chimiche, o attivare presunti elementi immaginari scagliati dagli aerei.

Sempre secondo le diverse teorie del complotto le “misteriose quanto inesistenti onde” prodotte da HAARP sarebbero in grado di scatenare terremoti, maremoti, fare il lavaggio del cervello alla popolazione, potenziare il 5G, creare stravaganti malesseri che spingono le persone colpite ad “agire in modo bizzarro e rendersi ridicole prima di morire”.

In realtà l’ultimo articolo citato sui social, preso dal portale di controinformazione “American Media Group” sta usando come fonte un archivio di notizie satiriche in stile “Lercio”.

La notizia satirica

La notizia originale è apparsa infatti nel 2013, parola per parola sul portale “Internet Chronicle”, un sito volutamente composto con una grafica rozza e assurdamente malfatta, istoriato a simboli della falce e martello, la cui pagina “Contatti” li descrive come un gruppo di marziani sbarcati da un pianeta lontano per divertire i terrestri col loro linguaggio sboccato e le loro teorie assurde.

Ovviamente parliamo di un sito di satira, i cui giornalisti/marziani/comici promettono di “non essere dei f***i liberali” e di essere pronti a seminare “una fornace di odio in Rete” seguendo una sola regola positiva nella loro vita, quella di lavarsi sempre le mani dopo essere stati in bagno, nonostante non abbiano il bagno in ufficio.

Reuters ha avuto modo di contattare il creatore del portale e autore dei bizzarri alieni satirici, il quale nel confermare la natura di parodia del sito ha dovuto ammettere suo malgrado che dieci anni fa il confine tra la satira e le fake news era più netto.

Possiamo solo confermare come probabilmente dieci anni fa un giornalista, anche di controinformazione, difficilmente avrebbe preso di peso un “non-articolo” scritto da presunti alieni sovietici dalle cattive intenzioni. Ma in questo periodo abbiamo visto davvero di peggio.

In conclusione

L’articolo dove Snowden rivela l’assassinio globale di HAARP era un testo di satira ricondiviso per vero.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.