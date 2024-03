Oggi i social sono stati invasi da fotografie di bizzarre invasioni di campo della frase “siete insetti” sui tabelloni degli annunci ferroviari della stazione di Roma Termini.

Con gli utenti finali che hanno pensato ad ogni possibile scenario, dall’hacker all’hacker notutto in vena di bufale sugli insetti, la soluzione migliore era quella più ovvia.

Si trattava del solito caso di marketing virale.

“Siete insetti” compare alla stazione di Roma Termini, ma era uno spot virale

“Guerrilla marketing”, si chiama una campagna promozionale basata su modalità non convenzionali che scioccano e stupiscono l’uditorio restando impresse nella sua mente.

In questo caso si tratta del marketing per la serie televisiva “Il problema dei 3 corpi”, in produzione su Netflix, tratta da un romanzo orientale con echi di Giochi Stellari (The Last Starfighter, film del 1984) e Il gioco di Ender (romanzo del 1985) nel quale un gioco di realtà virtuale si rivela essere il meccanismo di reclutamento di una popolazione aliena avanzata, i Trisolariani, alla ricerca della soluzione ai loro problemi

Nella narrazione del romanzo, evitando gli spoiler, la frase “Voi siete insetti!” diventa parte della narrativa



Ovviamente, la storia ama ripetersi e si è riprodotto il piccolo shock della campagna promozionale de La Guerra dei Mondi del 1938 (che non riuscì a provocare il panico di massa descritto da false credenze moderne, ma suscitò forte attenzione).

Ci chiediamo però se in un mondo a cui agli influencer è richiesto comunicare quando nei loro video stanno facendo campagne promozionali se non sarebbe stato conveniente fare la stessa cosa prima dell’arrivo dei social.



