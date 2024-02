Ci segnalano i nostri contatti un post X con una foto di un “pane soffice Conad a base di farina di insetti”. Ovviamente la foto è un montaggio invero abbastanza goffo in quanto il prodotto citato non esiste.

Combo di fake news peraltro, dato che viene richiamata espressamente la precedente bufala della chitina tossica.

Il pane soffice Conad a base di farina di insetti non esiste

Osservando la foto è possibile riconoscere l’incarto del pane soffice con farina integrale, adeguatamente modificato per aggiungere la scritta “farina di insetti” con un font difforme rispetto agli altri.

Sull’angolo sinistro dell’imballo modificato è possibile ancora riscontrare “Na” e “Le”, sillabe finali della scrittura originale.

Il riferimento è alla nota serie di bufale che accusano diversi esercenti di “imporre” la vendita di prodotti a base di farina di insetti.

Bufale, come in questo caso, arricchite dall’uso di imballi modificati, come nel caso dei pancake Mulino Bianco accusati di essere “prodotti con farina di api” in base ad estratti tagliati ad arte degli imballi che riportavano l’uso di grano raccolto da campi di ditte che hanno conservato una quota di fiori per tenere vive le api.

Conclusione

Il pane soffice Conad a base di farina di insetti non esiste perché l’imballo che avete visto online deriva da una foto modificata ad arte.

