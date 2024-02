Siamo già a Re Carlo III morto dopo una breve malattia oggi, ma non è così

Non sono molto rassicuranti le notizie che arrivano in questi giorni dall’Inghilterra, ma da qui a parlare di Re Carlo III morto dopo una breve malattia, ce ne passa. Un po’ come avvenuto nei giorni scorsi con Fiorello, infatti, si modificano notizie creando titoli dalla grande enfasi, facendo passare un messaggio sbagliato e non conforme alla realtà. Proviamo a contestualizzare tutto, cercando di fare corretta informazione in base a quanto venuto fuori di recente per il pubblico.

Riscontri su Re Carlo III morto dopo una breve malattia oggi, ma sono post acchiappaclick

In particolare, qualcuno sta parlando oggi di Re Carlo III morto dopo una breve malattia, ma le cose per fortuna non stanno così. Certo, la notizia di oggi è che Buckingham Palace stia in qualche modo preparata la funzione, al punto che i funerali sarebbero in qualche modo pronti in dettagli. Dunque, negli ambienti pare sappiano già come si svolgerà l’operazione Menai Bridge, a testimonianza del fatto che le condizioni di salute del sovrano non siano delle migliori.

Gli è stato diagnosticato il cancro, ma ad oggi risulta molto complicato risalire allo stadio e più in generale allo stato di salute di Carlo. Di sicuro, quanto riportato finora porta a dire che qualsiasi post incentrato su Re Carlo III morto dopo una breve malattia sia totalmente infondata. A testomonianza del fatto che si provi a sfruttare al massimo avvenimenti del genere, dunque, abbiamo chi prova a portarsi avanti rispetto alla cronaca pure.

Dal nostro punto di vista, possiamo solo etichettare come “acchiappaclick” tutti quei contenuti che, soprattutto su Facebook, ci parlano di Re Carlo III morto dopo una breve malattia. Inutile dire che vi terremo aggiornati qualora dovessero emergere ulteriori aggiornamenti utili per inquadrare meglio la situazione medica sul sovrano, a maggior ragione dopo i post che abbiamo esaminato oggi.

