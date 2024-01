Si riscontrano chiamate in aumento dal numero 0464420698: chi è che chiama oggi

Stiamo registrando proprio in questi giorni chiamate in aumento dal numero 0464420698, al punto che un quantitativo sempre più cospicuo di utenti ci sta chiedendo chi è che chiama oggi. Una situazione che va monitorata con grande attenzione, anche perché coloro che hanno meno dimestichezza con questi argomenti sono sempre portati a pensare che possa nascondersi una truffa dietro una banale chiamata. Vediamo come stanno le cose, in base ad alcune ricerche che abbiamo condotto di recente.

Cosa sappiamo sulle chiamate in aumento dal numero 0464420698: capiamo chi è che chiama oggi

Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo trattato nella gioranta di ieri con un altro approfondimento, stando almeno all’esito di una prima indagine che abbiamo condotto in queste ore. Quali sono le prime informazioni emerse oggi in merito alle chiamate in aumento dal numero 0464420698? Se vi state chiedendo chi è che chiama oggi, si potrebbe partire dal presupposto che, ad oggi, non ci siano tentativi di truffe dirette, a differenza di quanto avviene ad esempio coi casi di wangiri. Quando, cioè, si prova a far sottoscrivere abbonamenti semplicemente richiamando il mittente”.

Fatta questa lunga premessa, è possibile evidenziare che il più delle volte, ricevendo chiamate dal numero 0464420698, la possibilità più concreta è che dall’altra parte del telefono nessuno risponda. Così è capitato anche a noi, ma in una circostanza abbiamo sentito la voce di un operatore che ha provato a fissare un appuntamento con un agente incaricato di spiegarci i plus connessi all’installazione di un nuovo depuratore per l’acqua.

Non sappiamo se il prodotto sponsorizzato tramite il numero 0464420698 sia lo stesso rispetto a quello citato nel pezzo linkato in precedenza, ma la tipologia di promozione è la medesima. Detto questo, i riscontri su Tellows vanno in direzione simile, quindi se non siete interessati è sufficiente ignorare le chiamate in questione.

