Si ricomincia con Gerry Scotti morto: come nasce il malinteso di oggi

Stanno tornando con prepotenza i post acchiappaclick in giro per il web, come abbiamo avuto modo di constatare in giornata a proposito delle voci su Gerry Scotti morto. Tutto nasce da alcuni post che sono apparsi sui social, tramite i quali si punta palesemente ad ingannare gli utenti, giocando con le parole e dando la netta sensazione che il noto conduttore sia passato a miglior vita. Vediamo come stanno realmente le cose, sperando che le persone inizino a non regalare più click a personaggi del genere.

Ancora una volta le false voci su Gerry Scotti morto: capiamo da dove nasce il malinteso di oggi

Premesso che le falsità su Gerry Scotti morto non rappresentino certo un qualcosa di inedito qui in Italia, se pensiamo che meno di due mesi fa ci siamo ritrovati da affrontare una storia molto simile sul nostro sito, effettivamente oggi 14 dicembre è molto semplice risalire all’origine di tutto. Già, perché a volta basta estrapolare determinate uscite dal proprio contesto per dar vita ad enormi malintesi. In questo caso, falsità che creano non poca apprensione tra coloro che hanno a cuore le sorti di determinati VIP.

Sostanzialmente, oggi si ricomincia con Gerry Scotti morto in quanto il conduttore ha pubblicato un post con il quale ha voluto dare il suo ultimo saluto pubblico ad un assistente di studio che è purtroppo passato a miglior vita. Ecco come nasce il malinteso di oggi, visto che alcune pagine soprattutto su Facebook ci hanno fatto credere che in realtà tutto fosse legato ad un tragico aggiornamento sullo stesso presentatore.

Fate come sempre attenzione a quello che leggete sui social, considerando il fatto che in tanti oggi hanno creduto alla storia su Gerry Scotti morto. Staremo a vedere se ci sarà una replica ufficiale da parte del diretto interessato nel corso delle prossime ore.

