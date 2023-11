Si parla già di Kimberly Bonvissuto ritrovata morta: bufale sulla ragazza scomparsa

Qualcuno sta già parlando di Kimberly Bonvissuto ritrovata morta, alimentando bufale sulla ragazza scomparsa a Busto Arsizio. Continuano le ricerche della ragazza di vent’anni, Kimberly Bonvissuto, scomparsa ormai da lunedì scorso a Busto Arsizio. La madre ha allarmato immediatamente le forze dell’ordine quando Kimberly non è tornata a casa, non è ancora chiaro se l’allontanamento sia stato volontario o forzato.

Smettiamola coi rumors su Kimberly Bonvissuto ritrovata morta: notizie non confermate sulla ragazza scomparsa

Inevitabili i parallelismi con la vicenda di Giulia Cecchettin, con titoli utilizzati troppo in fretta nei giorni scorsi. Kimberly Bonvissuto aveva detto alla madre di incontrarsi con la cugina, ma era una copertura per vedersi con un ragazzo. Le forze dell’ordine sono già attive da giorni nelle ricerche di questa ragazza scomparsa a Busto Arsizio, ma per ora non ci sono notizie certe sulla vicenda. Bisogna a tal proposito smentire che nella giornata odierna Kimberly sia stata ritrovata morta.

Attualmente circolano infatti informazioni false a riguardo sui social, anche perché nessuna fonte conferma tale tesi. La mamma ha fatto un appello descrivendo anche gli abiti che Kimberly indossava lunedì scorso, 20 novembre, quando poi non ha fatto più rientro a casa, chiedendo la collaborazione di tutti. L’ultimo contatto avuto dalla ragazza di 20 anni di Busto Arsizio risale alle ore 21.30 e si tratta di un messaggio inviato alla cugina dicendo che sarebbe tornata alle 22.

Kimberly però non ha fatto più ritorno a casa da lunedì e c’è chi subito ha pensato al peggio, visto anche quanto accaduto alla povera Giulia Cecchettin. Per ora non sono stati assolutamente confermati i rumors che Kimberly sia stata ritrovata morta, bisogna quindi come al solito fare attenzione alle informazioni che circolano sul web su una situazione così delicata. Tutta l’Italia è ancora scossa per quanto accaduto a Giulia, la speranza è che la ragazza scomparsa a Busto Arsizio abbia agito in maniera del tutto volontaria.

Le ricerche sono in corso e non sono giunte notizie ufficiali a riguardo, si sta lavorando senza sosta per trovare Kimberly, il cui cellulare risulta essere spento, ma come detto dalla madre aveva con sé il caricabatterie. Attendiamo nuovi riscontri su questa vicenda. Insomma, smettiamola con Kimberly Bonvissuto ritrovata morta, in merito a notizie non veritiere ad oggi sulla ragazza scomparsa a Busto Arsizio.

