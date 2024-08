Si parla di addio a Cristiano Malgioglio: il cantante non è morto

Oggi 16 agosto si parla con insistenza di addio a Cristiano Malgioglio, ma senza troppi giri di parole possiamo dire senza timori di smentita che il cantante non è morto. Proviamo a ricostruire i fatti del giorno, visto che per alcune ore in tanti hanno dato per scontato che l’artista ci avesse lasciato, come nel caso di un personaggio noto sui social come il Dottor Bavaro. Per fortuna le cose non stanno così, al punto che ora possiamo rispondere a determinati post che hanno avuto una certa visibilità soprattutto su Facebook a partire dalla tarda mattinata di venerdì.

Nessun addio a Cristiano Malgioglio oggi: il cantante per fortuna non è morto

Una sorta di malinteso che abbiamo avuto modo di analizzare già la scorsa estate, poco più di un anno fa, gettando acqua sul fuoco per coloro che stavano alimentando un grosso giro di disinformazione. Per farvela breve, in queste ore si parla di addio a Cristiano Malgioglio, considerando il fatto che da mesi sui social non conosce freni il trend che vede personaggi famosi al centro di fraintendimenti. Stavolta è il turno del fantomatico “addio” ad un cantante che in realtà non è morto.

Tutto ruota attorno ad un vecchio post apparso sui social, in cui si rimanda ad una precedente intervista rilasciata dallo stesso Cristiano Malgioglio. L’argomento è incentato su un lutto vissuto tempo fa dall’artista, con giri di parole che oggi ci lasciano credere che a perdere la vita sia stato proprio lui. Le cose non stanno così ed è giusto ribadirlo per chi ha nutrito dei timori nel corso delle ultime ore.

A noi, anche in questo caso, tocca gettare acqua sul fuoco, smentendo in modo categorico tutte le voci secondo cui Cristiano Malgioglio sarebbe morto nel corso delle ultime ore, in merito a quanto apparso su Facebook il giorno dopo Ferragosto.

