Si chiedono quando inizia Ciao Darwin e condannano la svolta arcobaleno della trasmissione

In tanti si chiedono quando inizia Ciao Darwin, con appuntamento che è stato fissato ufficialmente il prossimo 17 marzo. La nuova edizione di Ciao Darwin, che vedrà come sempre al timone Paolo Bonolis ed il fidato Luca Laurenti, presenterà quest’anno una novità importante tra il pubblico che però ha già scatenato qualche polemica sui social, con commenti non del tutto positivi a riguardo.

Ora che sanno quando inizia Ciao Darwin, parte la condanna alla svolta arcobaleno della trasmissione

Un altro elemento che va preso in considerazione oggi a proposito di una trasmissione spesso e volentieri al centro di polemiche, come osservato alcuni mesi fa a proposito di un ex concorrente che durante le prove di un gioco ha subito un bruttissimo infortunio. Purtroppo per lui, con conseguenze permanenti. Questa volta, Ciao Darwin viene accusato di ghettizzazione, nonostante la sua iniziativa voglia andare in direzione opposta.

Ci ha pensato l’autore tv Marco Salvati a svelare la novità di quest’anno di Ciao Darwin, ossia l’aggiunta del settore arcobaleno tra il pubblico. Sappiamo come all’interno di questo programma ci sia sempre stata la contrapposizione tra due correnti, bianco e nero, donne e uomini e così via. A votare la vittoria tra le due forze contrapposte ci ha sempre pensato il pubblico suddiviso tra uomini e donne.

Ecco che qui farà il suo ingresso il settore arcobaleno, dove ognuno sarà libero di esprimersi come meglio crede e preferisce. Di solito gli uomini applaudivano una bella donna e viceversa, ora ci sono donne che possono esultare per un’altra donna e così via grazie al settore arcobaleno.

Per molti però questa è un’ulteriore ghettizzazione del “diverso”, tanti infatti sono stati i commenti a riguardo, non c’è il vero senso di inclusività in questa condizione di voler creare un settore apposito per chi vuole sentirsi libero di esprimere il proprio orientamento sessuale. Almeno ora sappiamo quando inizia Ciao Darwin.

