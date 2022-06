Chiarimenti sull’incidente a Gabriele Marchetti durante Ciao Darwin e sul video irreperibile

Ci siamo accorti, con il trascorrere dei giorni, che fosse necessario un ulteriore chiarimento per quanto riguarda il video dell’incidente a Gabriele Marchetti durante una vecchia puntata di Ciao Darwin. Come riportato la scorsa settimana con un altro articolo, ora l’uomo ha perso del tutto la propria indipendenza ed è immobile, pur avendo dichiarato di essere disposto a sottoporsi a cure sperimentali per provare a migliorare la propria condizione. Una situazione delicata e forse sottovalutata dai Media in questi anni.

Precisazioni sul video introvabile a proposito dell’incidente a Gabriele Marchetti durante Ciao Darwin

In queste ore, sui social, stanno prendendo piede strane teorie a proposito del video irreperibile sull’incidente a Gabriele Marchetti durante Ciao Darwin. Qualcuno pensa addirittura che stiano nascondendo la verità, alimentando in questo modo teorie del complotto e quelle con le quali si evidenzia la capacità dei poteri forti nell’insabbiare tutti i documenti che potrebbero arrecare danno. Le cose non stanno così ed occorrono delle precisazioni per essere maggiormente sul prezzo.

La puntata in cui si è verificato il terribile incidente sui rulli, con l’uomo che ha battuto pesantemente la schiena prima di cadere in acqua ed essere salvato dai soccorritori, è stata semplicemente registrata. Nessuna diretta ed episodio che non è mai andato in onda per ovvie ragioni. Il resto è in mano agli avvocati. A tal proposito, nell’ottica del futuro che aspetta Gabriele Marchetti, è interessante evidenziare quanto affermato dal diretto interessato durante una recente intervista rilasciata a Fanpage.

A tal proposito, va ricordato che Gabriele Marchetti in questi anni sia già stato risarcito dei danni materiali e dei danni fisici in fase extragiudiziale. Tesi che è stata confermata anche dall’avvocato Giovanni Ciano. Ricordiamo anche che il processo ancora non sia iniziato e che tutti siano in attesa dell’avvio del dibattimento. Ecco perché non é trapelato il video dell’incidente di Gabriele Marchetti a Ciao Darwin.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.