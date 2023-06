Sequenza con ultimi istanti del sommergibile Titan e le voci sui corpi: quante imprecisioni oggi

Sta girando soprattutto su TikTok e Facebook un video tramite il quale, in linea puramente teorica, sarebbe possibile rivivere gli ultimi istanti del sommergibile Titan. Senza dimenticare le voci sui corpi delle persone a bordo del mezzo, tramite le quali possiamo sconfinare nel campo delle leggende metropolitane. Qual è il verdetto della nostra analisi odierna? Tante imprecisioni oggi, in merito ad un fatto di cronaca che ha attirato e che continua ad attirare l’attenzione di tante persone in giro per il mondo.

Smentiamo il video con gli ultimi istanti del sommergibile Titan e le voci sui corpi

Per quanto riguarda la storia dei corpi delle vittime, tocca ribadire quanto scritto nei giorni scorsi in risposta a chi ha parlato di resti rinvenuti sulla prua del Titanic. Al momento non esistono fonti che confermano un epilogo così romanzato della storia. Tornando alla storia del video, è incredibile come alcuni admin di pagine o semplici utenti che dispongono di un profilo sui social tendano a credere a tutte le storia che circolano all’interno di questi ambienti.

Vedere per credere quanto avvenuto con un filmato diventato virale negli ultimi giorni, con tanto di musichetta drammatica in sottofondo. Qualcuno vuole farci credere che si tratti dell’ultimo documento giunto dal sommergibile Titan prima dell’implosione che purtroppo ha causato la morte di tutte le persone a bordo.

La sequenza ci mostra non solo l’immersione del mezzo, ma anche il momento in cui si è giunti nei pressi del Titanic, come previsto dalla “gita”. I contatti sono risultati interrotti 100 minuti dopo l’immersione, come evidenzia Fanpage. Prima che il sommergibile potesse arrivare a destinazione, al contrario di quanto emerge dal filmato.

Dettaglio, questo, che dice tutto. Le indagini del caso, infatti, dimostrano che il sommergibile Titan non sia assolutamente arrivato nei pressi del relitto prima dell’incidente (avvenuto due ore dopo l’immersione), senza contare il fatto che l’aspetto delle persone apparse nel video sia del tutto differente rispetto alle loro foto che abbiamo avuto modo di osservare in questi giorni. In passato, ci sono stati altri tour ed è praticamente certo che il filmato si rifersisca a qualche vecchia “escursione”.

