Trovati i resti umani del Titan sulla prua del Titanic: insensata voce mai confermata

Quasi con l’intento di rendere una storia già drammatica di suo ancora più romanzata, alcune fonti sui social stanno alimentando la notizia secondo cui sarebbero stati rinvenuti resti umani del Titan proprio sulla prua del Titanic. Un ponte virtuale tra due tragedie assai distanti negli anni, ma con un filo comune frutto di uno strano scherzo del destino. Il tutto, condito da un messaggio neppure troppo implicito a coloro che tendono ad avventurarsi verso scenari estremi e situazioni non necessarie per la propria esistenza.

Senza fonti la notizia riguardante il ritrovamento dei resti umani del Titan sulla prua del Titanic

Cosa vogliamo dire? Semplicemente, che il post sul ritrovamento dei resti umani del Titan sulla prua del Titanic sia una bufala. Così come non ha alcun senso prendersela coi miliardari che erano a bordo del sommergibile, in quanto le informazioni date loro prima di questa esperienza purtroppo rivelatasi tragica convergevano verso un’immersione in totale sicurezza. Al netto del costo del biglietto pari a 250.000 dollari a testa. Insomma, la solita retorica di cui proprio non abbiamo bisogno in questo momento.

A prescindere dal messaggio abbastanza esplicito che troviamo all’interno di questo post, dal nostro punto di vista tocca arricchire l’approfondimento di ieri, a proposito del significato di implosione, in quanto la tipologia di incidente esclude a prescindere che i resti umani del Titan possano trovarsi sulla prua del Titanic. Non è un caso che i rottami del sommergibile fossero comunque a circa 500 metri di distanza dalla famosissima nave, ovviamente sul fondale.

Purtroppo, non ci sono riscontri sui resti umani del Titan, ma la stessa implosione rende quasi impossibile che possano esserci macabri ritrovamenti in questo senso. Considerando anche la velocità registrata dal sommergibile al momento dell’incidente. Romanzare ulteriormente quanto avvenuto in mare, dunque, non ha alcun senso ed è anche poco rispettoso per le famiglie delle vittime.

