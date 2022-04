Senza freni il Professor Orsini da Giletti: “Ho sconfitto i miei nemici, sono vigliacchi”

Il professore Alessandro Orsini è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, in onda su LA7, ed ha voluto parlare del suo essere dominante nel campo di battaglia della cultura. Un intervento in cui Orsini ci ha tenuto a precisare come sia assoluto vincitore di quella lotta serrata contro chi si ritrova a contestare quotidianamente il suo pensiero nei confronti del conflitto tra Ucraina e Russia.

Cosa ha detto il Professor Orsini da Giletti sui suoi nemici

Dopo la diatriba in “Accordi e disaccordi“, trattata nei giorni scorsi, tocca esaminare l’ultima uscita del professore. Per il direttore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS la sua è una vittoria schiacciante, è un combattente all’interno del mondo della cultura e dopo due mesi è consapevole di aver sconfitto i suoi nemici.

Sente insomma di poter continuare a portare avanti le sue tesi a testa alta, prendendosela ovviamente con chi lo contesta, definendo i suoi avversari solo dei vigliacchi e delle persone molto scorrette. Orsini, continuando il suo discorso autocelebrativo da Giletti, ha ribadito il concetto di come possa esserci anche una sconfitta alla fine, ma per ora si sente assolutamente dominante nel campo di battaglia della cultura. Non si sente assolutamente un eretico sul rogo, questo infatti è considerato come segno di debolezza, sempre a detta di Orsini.

Non è mancato poi il solito attacco a Mario Draghi, definito da Orsini come il Lukashenko di Biden. Il problema, secondo il professore della LUISS, è che il nostro presidente del Consiglio non è in grado di imporre una linea italiana rispetto a quella degli Stati Uniti. Per lui l’attuale governo è composto semplicemente da burattini nelle mani della Casa Bianca. Inoltre si è detto d’accordo con Putin di non dialogare con l’Italia.

Alla fine di questo discorso, è arrivata anche la smentita di una possibile candidatura per il Movimento 5 Stelle. Non ci sarà la possibilità di vederlo tra i candidati in vista delle prossime elezioni, nessuno del M5S lo ha contattato. Non ha voluto smentire prima tale bufala perché stava provando un certo divertimento nel leggere tutto ciò che i giornalisti stavano scrivendo su questa vicenda falsa. Insomma, Orsini a 360 gradi da Giletti, come si nota dal video originale.

