Orsini non risponde ad ‘Accordi e disaccordi’, il conduttore si spazientisce: la ricostruzione

Occorre precisare alcuni elementi relativi alla puntata di ‘Accordi e disaccordi’ andata in onda ieri sera, con l’intervento del Professor Orsini in merito a questioni molto delicate. Ad esempio, ad un certo punto gli è stata posta una domanda molto chiara sulle sanzioni imposte alla Russia che a quanto pare non stanno generando gli effetti desiderati, per non parlare del sostegno economico che dovrebbe arrivare all’Ucraina nel corso delle prossime settimane. Temi che suscitano polemiche e che, a quanto pare, non interessano al docente.

Orsini evita alcune domande ad ‘Accordi e disaccordi’: come ha reagito il conduttore

E così, a distanza di pochi giorni dal discusso intervento dello stesso Professor Orsini durante l’ultima puntata di Cartabianca, con relativa risposta di Bianca Berlinguer stando all’articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito, bisogna esaminare più da vicino alcuni temi molto caldi. Per farvela breve, il docente ha fatto capire chiaramente di non voler affrontare le suddette tematiche, come potete notare attraverso il video condiviso su Facebook da Andrea Scanzi. Lo stesso filmato che troverete anche a fine articolo.

Presa di posizione che non è piaciuta al conduttore di “Accordi e disaccordi”, secondo cui il suo lavoro consiste proprio nel porre domande ad esperti su determinate tematiche come lo stesso Professor Orsini. Chiara l’intenzione di quest’ultimo di non alimentare ulteriori discussioni, dopo che le sue posizioni nelle ultime settimane hanno creato non poche tensioni. Soprattutto sui social, dove si trova chi lo sostiene, ma anche i suoi detrattori.

Successivamente, comunque, il Professor Orsini non ha risparmiato alcune critiche al governo Draghi durante il suo intervento ad “Accordi e disaccordi”. Insomma, tra chiarimenti vari ed una ricostruzione su quanto avvenuto venerdì sera, occorre rifarsi per forza di cose al video originale, in modo da sgombrare il campo da ogni dubbio. Ecco il filmato in questione.

