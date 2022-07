Sentenza di Silvana De Mari: destino della piccola Diana e di Alessia Pifferi causato dall’aborto

Arriva una presa di posizione decisamente singolare da Silvana De Mari, personaggio al centro di infinite polemiche in questi anni per le sue posizioni NoVax e nel frattempo diventata penna del giornale “La Verità“. Questa volta, il riferimento cade sul tragico caso della piccola Diana e di sua madre Alessia Pifferi, per la quale tra le altre cose ora si teme anche lo scenario del suicidio. Occorre dunque andare a fondo su questa storia, visto che in tanti si chiedono se alcuni screenshot che stanno circolando questo venerdì siano veri o meno.

Come Silvana De Mari ha archiviato il caso della piccola Diana e di Alessia Pifferi

Dopo aver analizzato la figura di Silvana De Mari in altri contesti, come quello in cui ha chiesto supporto economico per Barbara Balanzoni radiata dall’Ordine dei Medici il mese scorso, ora tocca analizzare quanto scritto dalla diretta interessata il 27 luglio sul quotidiano “La Verità” di Belpietro. In particolare, come riportato anche da Next Quotidiano, i fatti tragici dei giorni scorsi, di cui tanto si è parlato di recente, sarebbero frutto di vecchie decisioni che sono state prese in Italia a proposito dell’aborto.

In particolare, Silvana De Mari ha commentato la storia della piccola Diana ritenendo che la morte per stenti della piccola di Milano, avvenuta dopo essere stata lasciata da sola per quasi una settimana, conferma dal suo punto di vista un fatto molto chiaro. Ritiene, infatti, che l’interruzione di gravidanza avrebbe abituato le mamme al concetto che sia giusto sacrificare un bimbo a sé stesse. Inquadrando in questo modo l’universo di Alessia Pifferi e mettendo da parte tutte le informazioni trapelate di recente sul contesto.

Insomma, Silvana De Mari imputa alla legge sull’aborto quanto avvenuto alla piccola Diana, archiviando in fretta e furia tutta la storia che c’è alle spalle di un personaggio controverso come Alessia Pifferi.

