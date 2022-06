Silvana De Mari lancia la colletta per Barbara Balanzoni radiata: “Ha problemi di denaro”

Silvana De Mari lancia ufficialmente una colletta per Barbara Balanzoni radiata dall’Albo dei Medici, con apposito post su Facebook. La notizia delle ultime ore, infatti, verte attorno a quanto sentenziato dall’Ordine dei Medici di Venezia, con un provvedimento in un certo senso nell’aria da tempo, se pensiamo al fatto che da mesi la diretta interessata sia diventato punto di riferimento per i NoVax attraverso il suo profilo Twitter. Le reazioni, in ogni caso, sono state veementi.

Cosa ha detto Silvana De Mari sulla colletta per Barbara Balanzoni radiata dall’Albo dei Medici

Altro capitolo da aggiungere, dunque, dopo quanto riportato ieri sera su Barbara Balanzoni radiata. Già, perché se da un lato lei mostra indifferenza, utilizzando espressioni colorite per trasmettere l’idea di non essere stata scossa dall’annuncio arrivato nella giornata di lunedì, allo stesso tempo continua ad inveire verso quelli che lei stessa ritiene responsabili dell’accaduto. Facendo tra le altre cose nomi e cognomi, al punto da esporre i “decisori” ad una gogna mediatica inevitabile.

Come se non bastasse, è notizia di questa il lancio di un’iniziativa destinata a far discutere. Stiamo parlando, come accennato, del video postato da Silvana De Mari, altro medico apertamente schierato contro il vaccino Covid. Sposando la sua stessa causa, come avrete notato tramite il post Facebook lanciato in precedenza, De Mari ha dato il via ufficiale ad una colletta a sostegno di Barbara Balanzoni, restata a suo dire senza denaro dopo la decisione dell’Ordine dei Medici.

Insomma, siamo entrati in un vortice di polemiche e discussioni, dalle quali faremo molta fatica ad uscire. Vedremo come andranno le cose nei prossimi giorni, ma la sensazione è che Barbara Balanzoni radiata sia rimasta tutt’altro che indifferente alla decisione. Non tanto per la colletta lanciata da Silvana De Mari, quanto per i post che continua a pubblicare in queste ore contro i ministri e gli ex colleghi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.