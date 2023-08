Selvaggia Lucarelli esclusa da ‘Ballando con le stelle’: occorre fare chiarezza

Da alcune ore si rincorrono sui social alcune voci riguardanti la possibile esclusione di Selvaggia Lucarelli dalla prossima edizione di “Ballando con le stelle”. La vena polemica che da sempre accompagna l’opinionista e membro della giuria, infatti, avrebbe indotto la produzione a cambiare il cast della prossima edizione per la fortunata trasmissione condotta da Milly Carlucci. Del resto, anche nei mesi scorsi avevano preso piede indiscrezioni fuori controllo sull’argomento, come vi abbiamo riportato attraverso altri articoli.

Chiarimenti su Selvaggia Lucarelli esclusa da ‘Ballando con le stelle’, verso l’edizione 2024

Alla luce di alcune segnalazioni che ci sono arrivate in mattinata, effettivamente occorrono dei chiarimenti in merito ai rumors su Selvaggia Lucarelli esclusa da ‘Ballando con le stelle’. Tutto nasce da un’intervista che Milly Carlucci ha rilasciato nello scorcio iniziale della stagione estiva, tramite la quale la presentatrice si era limitata a ribadire che non erano state ancora prese decisioni sulla giuria e sui concorrenti della successiva edizione. Insomma, nessun annuncio eclatante, ma ancora oggi quelle parole vengono utilizzate per creare franintendimenti.

Anzi, attraverso i post social pubblicati di tanto in tanto nel corso degli ultimi mesi, la stessa Selvaggia Lucarelli ha lasciato intendere di non aver mai ricevuto segnali o comunicazioni utili per farla sentire esclusa da ‘Ballando con le stelle’. Ecco perché dal nostro punto di vista oggi 13 agosto occorre fare chiarezza, dal momento che titoloni sull’argomento generano imprecisioni, ma anche notizie prive di fonti. Staremo a vedere quali saranno le comunicazioni che arriveranno dalla RAI sotto questo punto di vista.

Nel frattempo, occorre non dare nulla per scontato, in quanto Milly Carlucci non ha mai emesso sentenze in questo senso. Andiamoci piano coi titoli che parlano di Selvaggia Lucarelli esclusa da ‘Ballando con le stelle’, in quanto ben presto potrebbero venire a galla verità che vanno in direzione opposta sulla giuria.

