Ingigantito il caso di Selvaggia Lucarelli cacciata da ‘Ballando con le stelle’ per Barbara D’Urso

In questi giorni si sta parlando molto del futuro di Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le stelle“, con la giornalista che ha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram. Anche in merito alla possibile sostituzione con Barbara D’Urso. Le era stato chiesto se fosse infastidita dalle voci di una possibile sostituzione nello show di Milly Carlucci, ma con tutta la sincerità di questo mondo la Lucarelli ha fatto sapere di non sapere assolutamente nulla a riguardo e soprattutto come nessuno sia insostituibile in televisione o a lavoro.

Perché le testate approcciano male il caso di Selvaggia Lucarelli cacciata da ‘Ballando con le stelle’ per Barbara D’Urso

Non è certo il primo caso “social” che affrontiamo sulle nostre pagine, a proposito del binomio tra Selvaggia Lucarelli e “Ballando con le stelle”. Risposta chiara e semplice che però i vari siti e giornali hanno un bel po’ pepato con titoli che lasciano capire ben altro e questo ha realmente infastidito Selvaggia Lucarelli. Addirittura è arrivato il suo commento ad un post pubblicato sul profilo Facebook del Corriere della Sera, in cui si parla di una Selvaggia Lucarelli al vetriolo.

La giornalista ed opinionista tv non è rimasta indifferente a tale definizione da parte del noto quotidiano, chiedendo se il vetriolo fosse la risposta “non so niente” oppure “tutti siamo sostituibili”. Come sempre la distorsione delle parole da parte dei mezzi di comunicazione fa a volte la differenza nel racimolare quanti più like o commenti possibili, è una strategia che solitamente utilizzano diversi portali, ma evidentemente la Lucarelli non se l’aspettava dal Corriere della Sera.

Bisogna dire come sui social molti stanno dando ragione proprio alla giornalista, anche perché alcuni siti hanno parlato di una Lucarelli furiosa con Milly Carlucci, cosa non vera. Staremo a vedere quale sarà il destino di Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le stelle” e se ci sarà spazio per Barbara D’Urso.

