Segnalazioni sui problemi Tiscali Mail e rete Internet che non funziona oggi: login critico ora

Aumentano le segnalazioni in queste ore in merito a presunti problemi Tiscali Mail e rete Internet che non funziona oggi. Insomma, da alcuni minuti a questa parte il login appare critico e dall’assistenza non giungono comunicazioni ufficiali che possano far luce sulla situazione. Inevitabilmente, c’è della preoccupazione, perché in passato è capitato che la mail risultasse inaccessibile per giorni, anche se ogni disservizio fa storia a sé e magari in questo caso riusciremo ad uscirne molto più velocemente.

Crescono le lamentele sui problemi Tiscali Mail e rete Internet che non funziona oggi: login che non va ora

Una situazione simile rispetto a quella che abbiamo vissuto a fine gennaio, secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di portare alla vostra attenzione nei giorni scorsi, quando abbiamo assistito a molte segnalazioni di un pubblico inferocito. Già, perché spesso si dimentica che la casella di posta elettronica sia spesso fondamentale per questioni lavorative. Ecco perché, in situazioni simili, sarebbe sempre molto importante ottenere riscontri diretti dallo staff tecnico per capire a cosa stiamo andando incontro.

Detto questo, le segnalazioni sui problemi Tiscali Mail e rete Internet che non funziona oggi sono abbastanza evidenti e, a conti fatti, possono essere monitorate in tempo reale attraverso la specifica pagina web di Down Detector. Il login ora non va, ma ci sono come sempre buone probabilità che tutto possa rientrare entro il primo pomeriggio, dando uno sguardo allo storico di questo brand.

Insomma, massima attenzione alle rimostranze degli utenti secondo cui ci sarebbero pochi dubbi in merito ai problemi Tiscali Mail e rete Internet che non funziona oggi. Di certo, il login è critico ora, mentre non abbiamo abbastanza informazioni per darvi un orario certo di ripristino. Qualcuno afferma di aver sentito l’assistenza, che ha confermato di essere a conoscenza del malfunzionamento odierno, senza però sbilanciarsi sul resto.

