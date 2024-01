Riceviamo assistenza per i problemi Tiscali Mail di oggi con login che non funziona

Oggi è possibile ottenere assistenza per i problemi Tiscali Mail di oggi con login che non funziona. Da ormai qualche giorno ci sono problemi per gli utenti che utilizzano il servizio Tiscali Mail. Lo scorso venerdì 26 gennaio è stato segnalato un down piuttosto importante, impedendo agli utenti di accedere al servizio di posta elettronica.

Dritte per avere assistenza sui problemi Tiscali Mail di oggi con login che non funziona in Italia

Dopo gli aggiornamenti di ieri sera, si rende necessario un altro approfondimento. Non era quindi possibile inviare mail o riceverle, ma per qualcuno questa situazione non sembra essere cambiata nemmeno oggi 30 gennaio. Sono trascorsi un bel po’ di giorni da tale disservizio eppure qualcuno si ritrova ancora a non poter usufruire del servizio Tiscali Mail.

Ci sono delle anomalie che sembrano aver colpito maggiormente coloro che hanno provato, al momento del down, a cambiare la password del loro account Tiscali Mail. Questi infatti sono gli utenti che, nonostante il ripristino del servizio, si ritrovano ancora in una situazione di stallo.

Pensando insomma di riuscire ad accedere alla propria posta elettronica con qualche modifica legata all’account, in realtà hanno solo peggiorato la situazione. Intanto in queste ore, il team social di Tiscali Mail, ha cercato proprio di spiegare il perché ancora oggi per alcuni utenti sia impossibile accedere alla posta elettronica. Attraverso un comunicato ufficiale è stato chiarito come per un conclamato problema ai sistemi non sia possibile procedere allo sblocco delle mail.

Si sta quindi lavorando per riuscire ad effettuare tale sblocco, ovviamente si sta provando a farlo nei tempi più brevi possibili, con le dovute scuse per tale inconveniente. Sicuramente per molti utenti risulta essere dannoso non poter usufruire per tutti questi giorni della propria posta elettronica, ma questo disservizio che ha colpito Tiscali Mail è stato più complicato del previsto da risolvere.

Attualmente il canale WhatsApp di Tiscali non è più attivo, per qualsiasi tipo di comunicazione da parte dell’utente iscritto a Tiscali Mail è consigliabile rivolgersi alla pagina ufficiale Facebook di Tiscali, inoltrando nella sezione messaggio ciò che si ha intenzione di sapere. In attesa che tutto sia risolto, potrebbe essere più semplice avere assistenza per i problemi Tiscali Mail di oggi con login che non funziona.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.