Ed anche oggi non funziona Tiscali Mail in login: ha risposto l’assistenza sui problemi

Come un fulmine a ciel sereno, improvvisamente, oggi non funziona Tiscali Mail nel momento in cui si prova a portare a termine il login alla propria casella di posta elettronica. La questione sembrava archiviata da venerdì sera, quando anche noi abbiamo trattato con un altro articolo il disservizio che ha caratterizzato lo scorcio iniziale dello scorso fine settimana, prima che tutto risultasse risolto in prima serata. Solitamente, quando una piattaforma torna a funzionare dopo un malfunzionamento di alcune ore, per un po’ gli utenti sono destinati alla più totale tranquillità.

Di nuovo oggi non funziona Tiscali Mail in login: prima risposta dall’assistenza sui problemi

Così non è stato, perché dopo i primi scricchiolii di lunedì mattina, a partire dalle 15 di oggi 29 gennaio ci sono pervenute alcune segnalazioni in merito. Provando ad effettuare un test diretto, effettivamente abbiamo constatato che anche oggi non funziona Tiscali Mail in login. Oltre a trovare conferme all’interno dell’apposita pagina di Down Detector, dove possiamo imbatterci in tempo reale nel numero di segnalazioni da parte degli stessi utenti, abbiamo poi osservato che ha risposto l’assistenza sui problemi in corso:

“Per un problema sui sistemi non possiamo procedere con lo sblocco della casella. Se hai già cambiato la password e adeguato i requisiti di sicurezza procederemo con lo sblocco il prima possibile. Ci scusiamo per l’inconveniente“.

Il feedback appena riportato arriva dalla pagina Facebook dell’azienda, che a sorpresa ha fornito un feedback in merito, nonostante in passato abbia comunicato che non avrebbe utilizzato più i social per ragioni legate all’assistenza. Impossibile, almeno per ora, prevedere quando verrà risolto il disservizio. Di sicuro anche oggi non funziona Tiscali Mail in login, fermo restando che pochi minuti fa ha risposto l’assistenza sui problemi, provando a gettare acqua sul fuoco agli occhi del pubblico. L’auspicio è che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

