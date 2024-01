Confermati i problemi mail Tiscali oggi, non funziona il login: quando verrà ripristinata

Abbiamo le prime conferme, in questi minuti, sul fatto che siano in corso problemi mail Tiscali oggi, visto che non funziona il login. Circa un’ora fa ci sono arrivate le prime segnalazioni in merito grazie ai vostri messaggi, al punto che abbiamo cercato immediatamente di ottenere qualche informazione extra. Dunque, la situazione è differente rispetto a quella che abbiamo analizzato in estate, considerando che in quel frangente il disservizio aveva investito la linea mobile.

Riscontri sui problemi mail Tiscali oggi, non funziona il login: prime risposte su quando verrà ripristinata

Alla luce di queste considerazioni e di problemi mail Tiscali oggi con un numero di riscontri assai elevato, stando anche a quanto raccolto su Down Detector, siamo andati immediatamente a caccia di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza. Del resto, se non funziona il login da qualche parte deve pur esserci un input per capire quando verrà ripristinata. Così non è stato, almeno per ora, anche perché l’azienda da qualche anno utilizza davvero poco i social.

E così, ci siamo messi in contatto con una persona che lavora nel servizio clienti, la quale ci ha confermato che i tecnici siano a conoscenza del problema e che l’obiettivo sia quello di ripristinare tutto in giornata. Ovviamente non abbiamo orari precisi da condividere coi nostri lettori, ma si tratta quantomeno di un primo dato sul quale ci possiamo concentrare questa mattina. Sperando ovviamente che non si vada oltre le tempistiche riportate poco fa.

Inutile dire che, qualora dovessimo ricevere ulteriori informazioni sui problemi mail Tiscali in corso oggi 26 gennaio, provvederemo immediatamente ad aggiornare il nostro articolo. Abbiamo recuperato un vecchio account e, per quello che vale, anche a noi non funziona il login. Cercheremo di mantenere rapporti costanti con l’assistenza fino a quando il disservizio odierno non verrà archiviato una volta per tutte.

