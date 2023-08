Non del tutto risolti i problemi Tiscali Mobile: ancora non funziona in alcune regioni

Ancora attenzione ai problemi Tiscali Mobile, con la rete che oggi 21 agosto non funziona in alcune regioni. La rete mobile Tiscali ha fatto segnalare nel weekend un disservizio non di poco conto che ha causato disagi a tantissimi utenti. Come riportato da molte testimonianze sul web, i problemi di Tiscali riguardavano l’incapacità di collegarsi alla rete.

Un aggiornamento, dunque, rispetto a quanto riportato ieri sui problemi Tiscali Mobile. Insomma tanti utenti si sono ritrovati ad essere offline, ma dall’azienda di telecomunicazioni non è arrivato alcun annuncio ufficiale sulla questione. C’è da dire come ad oggi 21 agosto 2023 l’allarme sia parzialmente rientrato, chi ha fatto i conti con un weekend offline sta finalmente riscontrando dei miglioramenti.

Il rientro alla normalità sta avvenendo in maniera graduale, come evidenziato anche dalla curva delle segnalazioni su Down Detector. Ci sono però ancora alcuni utenti che hanno segnalato disservizi alla rete mobile Tiscali, si tratta di qualche sporadico malfunzionamento che con molta probabilità svanirà nel giro di questa giornata. Il boom di segnalazioni è avvenuto nel weekend, oggi la situazione sembra essere decisamente migliorata, con una ripresa non totale del servizio, ma nettamente più veloce rispetto a qualche ora fa.

Ciò che lascia attualmente perplessi è che l’azienda abbia deciso di non emettere alcun tipo di messaggio a riguardo, nessuna comunicazione sui social che riguardasse questo malfunzionamento. Probabile che non verrà mai chiarita la causa di questi problemi riscontrati alla rete mobile Tiscali. Insomma il ripristino sarebbe avvenuto in maniera del tutto naturale.

La certezza è che entro poche ore tutti potranno ritornare ad usufruire dei servizi della rete mobile Tiscali, visto come l’allarme sia ormai rientrato e molti utenti abbiano attestato un suo ripristino. Chi si ritrova ancora con qualche problema dovrà quindi pazientare qualche altra ora, l’andamento è positivo e lascia presagire una totale ripresa. Chissà se nelle prossime ore l’azienda deciderà di dare spiegazioni a riguardo, intanto in molti hanno chiesto sui social delucidazioni sulla vicenda. Possibile che i problemi Tiscali Mobile siano archiviati in giornata.

