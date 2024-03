Vi abbiamo parlato giusto recentemente della fake news per cui Carlo III è morto, parte delle c.d. “fonti russe”: dai meandri di Telegram compare il parallello per cui Kate Middleton è stata sacrificata in un rito satanico.

La “base” del resto è sempre quella: esiste un lutto segretissimo che nessuno vuole comunicarci ma che è arrivato allla “controinformazione”, e questo lutto riguarda non Carlo III ma Kate Middleton, mandata in coma farmacologico e poi uccisa in un rituale satanico per assicurare prosperità alla famiglia reale.

Le “prove”?

Una immagine creata in CG e una serie di “riferiscono fonti di Palazzo”, ovviamente anonime e non riscontrabili

Secondo Telegram, Kate Middleton è stata sacrificata in un rito satanico

Partiamo da un punto di vista: come evidenziato nel precedente articolo, non esistono al momento lutti pubblici o di Stato nel Regno Unito. Contando che l’onere della prova incombe sempre su chi vuol far valere il fatto controverso, non è chi è convinto dell’inesistenza di rituali satanici a Windsor a dover negare la morte di Kate Middleton, chi dichiara il suo sacrificio rituale a dover provare la sua esistenza.

Al momento Kate Middleton è ancora viva, alle prese con problemi personali come un tentativo di furto delle sue cartelle cliniche, un avvistamento pubblico e lo scandalo relativo alle foto editate pubblicate in passato.

Anche sul suo ultimo avvistamento si cela l’ombra del complotto, che parla di sosia: teoria questa smentita dal proprietario del Windsor Farm Shop, negozio oggetto del breve filmato.

Restano le indiscrezioni sullo stato di salute della stessa: se il video la descrive come sicura di sé, alcune indiscrezioni al momento non provate (probabilmente alla base del tentativo di furto delle cartelle cliniche, a verosimile scopo di ricerca dello scoop) parlano di una possibile ileostomia, deviazione dell’ultimo tratto intestinale in un “sacchetto esterno”, indossato sotto gli abiti, per proteggere l’intestino stesso dopo un’operazione chirurgica o, in taluni casi, in via permanente.

Ma queste indiscrezioni saranno risolte col tempo.

L’accusa di satanismo, come abbiamo più volte visto, è un caposaldo del mondo del complotto: ogni volta che un personaggio risulta inviso, esso viene accusato di esibirsi in pratiche sataniche.

Conclusione

La teoria per cui Kate Middleton è stata sacrificata in un rito satanico fa parte di una costante serie di teorie del complotto basate sulla “macroteoria” che vede i potenti del mondo accusati di pratiche sataniche allo scopo di mantenere il potere o ottenere non meglio precisati vantaggi esoterici.

