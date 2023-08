Secondo rilancio per la carta viaggio Ryanair a 2 euro: la truffa è servita

Emergono in queste ore nuove segnalazioni da parte di coloro che si stanno imbattendo nella truffa della carta viaggi Ryanair da 2 euro. Nonostante anche il nostro team abbia cercato di mettervi in guardia con un primo articolo pubblicato a luglio, poco più di un mese fa, purtroppo un numero non indifferente di persone ci sta cascando. Con la prospettiva concreta di andare incontro a brutte sorprese dopo aver portato a termine la procedura concepita dai malintenzionati di turno.

Cosa sappiamo sul nuovo rilancio per la carta viaggio Ryanair a 2 euro: la truffa è praticamente certa

Quali sono le informazioni raccolte fino a questo momento a proposito del nuovo (e per certi versi inaspettato) rilancio per la carta viaggio Ryanair a 2 euro? Se nel titolo del nostro articolo scriviamo a chiare lettere che “la truffa è servita“, il motivo è da ricercarsi nel fatto che in passato la compagnia aerea abbia già smentito l’autenticità di iniziative di marketing simili. Come se non bastasse, poi, ci sono le testimonianze che risalgono al mese scorso.

Coloro che hanno creduto alla storia della carta viaggio Ryanair, infatti, si sono ritrovati con la propria carta di credito prosciugata nel giro di poche ore. In pratica, gli utenti vengono invitati a partecipare ad un sondaggio per ottenere il finto premio. Al termine dell’iter, viene richiesto il pagamento di 2 euro per ottenere la carta che in teoria consentirebbe di ottenere vantaggi esclusivi attraverso la compagnia aerea.

In realtà, nel momento in cui versate i 2 euro, non fate altro che fornire i dati sensibili dei vostri conti e carte ai malintenzionati, che provvederanno a spostare il credito residuo che vi è rimasto altrove nelle ore successive. Insomma, abbiamo materiale sufficiente per consigliarvi di stare alla larga dalla finta carta viaggio Ryanair, secondo le segnalazioni che sono venute a galla in queste ore.

