Il falso sondaggio per la Carta Viaggio Ryanair a due euro fa parte della ricchissima famiglia del Phishing del “tutto a due euro” che abbiamo visto più volte su questi schermi.

Ovvero quel genere di truffa basata sul presentarsi come un soggetto commerciale affidabile che, per motivi risibili, regala beni di valore a due euro. L’abbiamo visto con finte inserzioni LEGO, Samsonite e Amazon.

Attenti alla truffa della carta Viaggio Ryanair a due euro

Il meccanismo è sempre uguale: un soggetto che imita un ente commerciale, in questo caso Ryanair, vi manda un brevissimo sondaggio per farvi sentire motivati. Eseguendolo ovviamente vincerete, a questo gioco si vince sempre e si perde tutto assieme. Nel senso che la vittoria è costruita a tavolino per irretirvi.

Noterete in questo caso un piccolo dettaglio: siamo usciti oggi 23 Giugno ma la data era già tale alla mezzanotte. Si aggiorna con la data del vostro cellulare o computer per rendersi “credibile”.

Dovrete quindi inviare gli estremi di pagamento: indirizzo email, nome, cognome e un conto corrente valido o gli estremi della carta di credito “per il premio”

E qui casca l’asino: nella migliore delle ipotesi non avrete mai il desiderato buono da 150 euro, ma sollo addebiti senza alcuna contropartita. Nella peggiore ora uno sconosciuto ha tutti i vostri dati, che userà per gabbare altre persone e per attingere liberamente al conto corrente che voi stessi gli avrete fornito.

Un ulteriore e curioso dettaglio è un artifizio che abbiamo visto comune in simili truffe: se cliccate sul link inviatovi da cellulare, apparirà la vostra offerta. Ma se cliccate da un computer, dove si suppone abbiate antivirus e browser con un sistema incorporato di “blacklist” che vi segnalano i siti sospetti sarete dirottati su un sito in spagnolo con menù in russo che parla di alimentazione.

Lo scopo è evidente: farvi credere che l’autore del falso sito abbia “mollato il colpo” e cancellato tutto evitando così che il sito venga segnalato.

Vi resta una sola cosa da fare se ci siete cascati: bloccare il conto corrente ed eventuali dati di carta forniti e denunciare la cosa alle autorità. Altresì cambierete le password degli account di posta coinvolti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.