Secondo le fonti russe gli Ucraini bombardano il Donbass con le frizioni: e questa segnalazione, ammettiamolo, non è neppure la cosa più strana partorita dai media Russi.

All’interno della narrazione dei “cattivi ucraini nazisti che opprimono i poveri sovietici del Donbass” infatti in uno dei canali televisivi filorussi, all’improvviso appare un’accorata Babushka. Una signora Russa di mezza età che con la voce greve per le lacrime ostenta un “misterioso strumpentopolo” (per citare la trasmissione per bambini “La casa di Topolino”) urlando che gli Ucraini bombardano

” Sulla testa dei nostri figli – beh, tutti i giorni! È già intollerabile!… Lo troviamo solo ogni cinque minuti! “

Solo che è un po’ difficile bombardare con pezzi di cambio automatico per autovetture, anzi, per essere precisi con un pezzo di frizione automatica.

Il pezzo tenuto in mano dalla signora è infatti chiaramente una componente per frizione automatica, presente in diverse automobili che usano tale modalità di cambio.

I colleghi Ucraini hanno ad esempio reperito immagini di una parte simile in un catalogo di ricambi per Mercedes, e noi abbiamo reperito lo stesso pezzo come “ricambio generico” sul sito Alibaba e su eBay come ricambio per la frizione di un veicolo della General Motors.

La controversia video echeggia i presunti avvistamenti di “mine prodotte in Italia”, smentito dallo stesso nostro ministero, basato sull’ostensione di mine curiosamente intonse, nuove di pacca e che sembravano mai essere venute a contatto con gli elementi che si dichiarava provenire da una ditta che aveva chiuso i battenti decenni prima.

Con la differenza che evidentemente questa volta le “fonti russe” non hanno neppure provato a rendersi credibili, mostrando rottami di autoveicoli spacciati per pezzi di ordigni.

Gli stessi autoveicoli “oggetto del desiderio” tra i soldati russi tanto da diventare parte del “bottino di guerra” assieme a lavatrici, trattori ed altri elettrodomestici.

Conclusione

Secondo le fonti russe gli Ucraini bombardano il Donbass con le frizioni, ovvero sulle TV locali un video creato ad arte mostra una affranta figura femminile che ostenta pezzi di frizione millantando il bombardamento con pericolosi ordigni.

