Secondo Enrico Montesano i tennisti si ritirano perché vaccinati: i dati dicono il contrario

Chiara la teoria portata avanti in questo periodo da Enrico Montesano a proposito dei tennisti vaccinati ritirati, con un chiaro riferimento a quanto avvenuto in occasione dell’Open di Miami. Alcuni giocatori, in effetti, sono stati costretti a lasciare il campo da gioco per problemi fisici. Numeri assolutamente nella norma e, come abbiamo dimostrato ad inizio settimana con uno specifico approfondimento sul tema, in linea con quanto abbiamo osservato in occasione del medesimo torneo prima della pandemia.

Cosa dice Enrico Montesano sui tennisti che si ritirano perché vaccinati

Fatti e numeri che, evidentemente non rappresentano elementi sufficienti per l’attore. Di recente, infatti, Enrico Montesano ha pubblicato un post su Facebook, prendendo le difese di Djokovic. Il campione serbo, infatti, sta rinunciando a diversi tornei per la sua decisione di non vaccinarsi. Non lo dice chiaramente, ma il comico ritiene lascia intendere che il record di ritirati all’Open di Miami, che record non è, sarebbe effetto della vaccinazione richiesta a tutti. Così risponde a chi porta alla sua attenzione il nostro primo articolo a tema:

“Ok ok stanno tutti bene. Tutto nella norna. Solo stress vesciche ingiurie e vecchie e fratture. Furbesco io? La toppa è peggio del buco. Guardi finiamo qui l’incontro. Tutti stanchi, i calciatori che stramazzano i ciclisti che si ritiramo, per stanchezza“.

Lo ribadiamo ad Enrico Montesano e a tutti coloro che avanzano sospetti a proposito dei ritiri registrati coi tennisti vaccinati durante l’Open di Miami 2022: nel main draw maschile di Miami del 2019 ci sono stati più ritirati del 2022. Tutto ciò, tra l’altro, è segnalato anche nell’articolo.

Vi assicuriamo che se cerchi negli ultimi 20 anni ne troverete a decine di tornei con più ritirati, come abbiamo già dimostrato. Il bello è che l’accusa dovrebbe cercare qualche dato per smentire la versione ufficiale. Non deve essere la versione ufficiale a confermarsi da sola, come è stato fatto notare ad Enrico Montesano sui tennisti vaccinati.

