Smontiamo la ridicola inchiesta su Sinner e ritiri all’Open di Miami per i tennisti vaccinati

In questi mesi abbiamo affrontato tante questioni relative ai vaccini, ma la storia dei ritiri all’Open di Miami per tanti tennisti probabilmente le batte tutte. Le solite testate e i soliti politici che fanno della propaganda NoVax la propria ragion d’essere, auspicando che il tema resti caldo ancora per anni affinché si possa avere seguito, lanciano in queste ore una nuova bomba. In occasione del recente torneo vinto dallo spagnolo Alcaraz, nuovo prodigio del tennis mondiale, ci sarebbe stato un record di ritiri, a partire dal nostro Sinner.

Tra Sinner e ritiri all’Open di Miami per i tennisti vaccinati: la più ridicola polemica NoVax di sempre

Abbiamo già affrontato la questione a Indian Wells con Nadal, come probabilmente ricorderete tramite il nostro articolo pubblicato alcune settimane fa. Vaccinazione antecedente al contagio Covid per il campione spagnolo, ma la cosa evidentemente non ha convinto i guru NoVax. Un problema respiratorio fatto passare per miocardite, con quest’ultima ovviamente imputata al vaccino somministrato diversi mesi fa.

Una tesi del tutto antiscientifica, che ignora un fatto molto semplice. Nadal, infatti, ha un problema serio che nasce dalla frattura da stress alla costola. In ogni caso, nulla al confronto con la storia dei ritiri dall’Open di Miami. Vediamo perché.

Premesso che a Miami era richiesta la vaccinazione per i partecipanti, motivo per il quale Djokovic ha disertato il torneo come avvenuto agli Australian Open, il discorso da fare qui è un altro. E va ben oltre l’analisi specifica di alcuni forfait, come quello di Sinner, fermato dalle vesciche al piede. Come riportato da tantissime fonti. Agli investigatori NoVax facciamo presente, in primis, che questo genere di infortunio sia più che frequente quando si parla di tennis.

Entriamo nel dettaglio di questa clamorosa inchiesta. Si parla di record di ritiri all’Open di Miami. Poi si consultano documenti ufficiali e si scopre che, in realtà, nel tabellone maschile abbiamo avuto solo tre rinunce. Tanti? Pochi? Giudicatelo voi, con il raffronto relativo al medesimo torneo nel 2019 (fonte WikiPedia e Pro Tennis Live). Dunque, si va ben oltre la storia dei tennisti vaccinati e di Sinner, che si trascina il problema vesciche da svariate settimane. Il numero di ritiri è nella media, soprattutto per i tanti tornei disputati dai singoli giocatori negli ultimi anni.

