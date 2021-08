Seconda impresa del NoVax che ce l’ha con Pizzeria Capri di Ivrea per aver chiesto il green pass

Si chiude il cerchio attorno al NoVax che, di recente, si è scagliato contro la Pizzeria Capri di Ivrea, rea di avergli richiesto il green pass come stabilito dagli ultimi decreti. Non contento di aver regalato pubblicità gratuita all’esercizio commerciale per aver fatto il proprio dovere, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un primo articolo in merito, il signore in questione ha cercato di rovesciare la situazione e di tirare acqua al proprio mulino sfruttando il profilo Instagram. Il tutto, regalandoci altre prodezze.

Il NoVax rivela le proprie intenzioni sulla Pizzeria Capri di Ivrea che chiede il green pass

Premesso che, almeno noi, non vi riveleremo mai la sua identità per questioni di privacy, né tantomeno vi rimanderemo ai suoi social, è interessante riportarvi come si stia sviluppando questa vicenda. Anche per comprendere la psicologia degli italiani che si recano in alcuni locali, con il chiaro intento di prendersela con imprenditori che provano a fare il proprio lavoro. Come avvenuto in questo frangente con la Pizzeria Capri di Ivrea.

Ci sarebbe la sua risposta ad una ragazza, che gli ha fatto notare in modo colorito come la sua azione social abbia in realtà generato non pochi vantaggi pubblicitari alla Pizzeria Capri di Ivrea che chiede il green pass: “Zitta donna. Torna in cucina. Io qui discuto solo con “uomini” (peccato siano tutti vaccinati)“. Ancora, una sua recente storia su Instagram ha fatto emergere il reale intento del personaggio in questione, almeno stando alle sue parole.

In pratica, avrebbe sollevato un polverone sulla Pizzeria Capri di Ivrea per scatenare la rabbia di chi difende vaccini e green pass. In pratica, si è recato in loco non per consumare una pizza, come farebbe qualsiasi persona normale, ma solo per dimostrare qualche strana teoria. Ad oggi ancora poco chiara. Non abbiamo altre domande.

