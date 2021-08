Recensisce male Pizzeria Capri di Ivea perché chiede il green pass, ma ottiene l’effetto opposto

La storia Pizzeria Capri di Ivrea si è imbattuta nel fenomeno del giorno di recente, in riferimento ad un cliente che, al momento della legittima richiesta da parte dei titolari che lo hanno invitato a mostrare il green pass, non si è limitato ad evitare di consumare. Un po’ come avvenuto con un locale di Agrigento, che abbiamo preso in esame a luglio sul nostro sito, il fenomeno in questione ha deciso di utilizzare i social e più in generale il web, per scagliarsi contro l’attività. La colpa del titolare? Quella di aver chiesto la certificazione, esattamente come previsto dalle attuali normative.

Le recensioni positive per la Pizzeria Capri di Ivrea che chiede il green pass

Come è andata a finire? Come testimonia il post pubblicato su Facebook dalla stessa Pizzeria Capri di Ivrea, i commenti alla vicenda sono una successione di attestati di stima. Da parte di colleghi, ma soprattutto di nuovi clienti che a breve affermano di far visita alla pizzeria in questione. Del resto, la richiesta del green pass è atto dovuto per chi vuole sedersi all’interno dei locali. Ecco quanto riportato in merito da alcuni:

“Lavorando nel settore mi sento solamente di dire che finché uno non si mette realmente nei nostri panni non capirà mai. Andare al ristorante o in un qualsiasi locale non significa ESIGERE tutto ciò che si vuole bensì godersi un servizio e soprattutto APPREZZARE se qualcuno rispetta le regole. Oggi ci è capitata la stessa medesima cosa a noi alla Monella: alla richiesta del Green Pass per mangiare dentro siamo stati praticamente insultati e sono andati via come se avessimo commesso un delitto. Clienti così è meglio perderli”;

“La mia pizzeria da sempre!! Intoccabile e impeccabile”;

“Io boicotterei i ristoranti che non lo chiedono”;

“Brazi ragazzi, ovviamente il momento non è facile, ma un deficiente in meno (di cui nessuno sentirà la mancanza) è una medaglia al merito”.

Insomma, siamo passati dalla potenziale recensione negativa per la Pizzeria Capri di Ivrea che chiede il green pass, a pubblicità gratuita che di questi tempi non fa mai male.

