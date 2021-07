Sconfitti i NoVax dal ristorante La Rotta di Agrigento: green pass e recensioni negative rimosse

Vince il ristorante La Rotta di Agrigento. In Sicilia, i proprietari del locale La Rotta hanno deciso di puntare sul Green Pass per accogliere i propri clienti, evitando in questo modo che possano avvenire contagi all’interno della struttura. Questa mossa, che probabilmente anticipa la futura decisione sul Green Pass da parte del governo italiano, ha scatenato la rivolta dei noVax.

Il ristorante La Rotta di Agrigento la spunta sui NoVax su green pass e non solo

In primis però bisogna segnalare come siano state diffuse anche notizie false a riguardo, perché è vero che i titolari de La Rotta ad Agrigento abbiano chiesto il Green Pass per poter accedere ai servizi della struttura, ma è richiesto solo nella fascia serale, quando il locale diventa più affollato perché propone anche servizi più mondani. Un altro duro colpo per i NoVax, dopo quello del mancato passo indietro di Macron sul green pass in Francia anticipato nei giorni scorsi.

Durante il giorno invece, per poter accedere alla spiaggia o al ristorante, non è richiesto il Green Pass, l’accesso risulta essere assolutamente libero, questo perché già sono in atto le classiche norme anti-covid che riguardano il distanziamento di lettini e tavoli. Il problema quindi si crea la sera, quando si inizia a ballare ed a fornire un servizio bar, in questo caso per accedere alla struttura La Rotta c’è necessità del Green Pass.

Questa spiegazione è stata necessaria perché immediatamente il locale si è ritrovato con numerose recensioni negative, ma assolutamente false su Google. Nel giro di poche ore il punteggio su Google del locale La Rotta è passato da 4.2 a 3.6 con una sfilza di commenti davvero molto negativi. Si è trattato in realtà di un gioco sporco adottato proprio dai no-vax una volta appresa la notizia della necessità di possedere un Green Pass per accedere alla struttura.

Numerose recensioni false che hanno fatto crollare il punteggio di gradimento del posto, ma che i titolari alla fine sono riusciti a far rimuovere contattando il Centro Assistenza. Possibile, infatti, recarsi nella sezione “Richiedere la rimozione di recensioni” per segnalare quelle false. In poco tempo La Rotta è ritornato al suo punteggio iniziale, i noVax non l’hanno avuta vinta. Complimenti al ristorante La Rotta di Agrigento, come evidenziato da Giornalettismo.

