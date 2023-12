Se Armstrong è stato il primo uomo sulla Luna, chi ha ripreso Armstrong? Questa una domanda spesso usata dai negazionisti dell’allunaggio come presunta prova della loro astuzia, che prova giusto la loro insipienza.

La risposta è evidente: Armstrong è stato il primo uomo sulla Luna, e Armstrong ha ripreso se stesso, esattamente come oggi siamo in grado di farci un selfie con l’apposito bastone, o una ripresa poggiando una telecamera o un cellulare su un treppiede (o un sasso e passandoci davanti).

Abbiate la pazienza di seguirmi per maggiori dettagli

Se Armstrong è stato il primo uomo sulla Luna, chi ha ripreso Armstrong?

Abbiamo già spezzato i sogni di gloria della comunità complottista descrivendo per filo e per segno l’ALM, il modulo di atterraggio lunare della missione Apollo 11 e le meraviglie della tecnologia per cui il computer di bordo dell’Apollo 11 sia stato progettato con delle ROM tessute a mano.

Abbiamo affrontato inoltre la teoria per cui Stanley Kubrick avrebbe confessato di aver girato personalmente un “fallso allunaggio”, dimostrando come la presunta prova sia un video sgranato con protagonista l’attore Tom Mayk. Peraltro ritratto con una visibile barbaccia incolta ed un montaggio tristemente traballante di scene scarsamente illuminate.

Resta quindi scoprire come Armstrong ha fatto a girare quell’iconico filmato da solo: con una telecamera montata sul MESA, modulo dedicato alla custodia dell’equipaggiamento, che nell’Apollo 11 conteneva una telecamera, il relativo treppiedi, cavi e lenti nonché tutto il necessario per l’esplorazione e la raccolta di campioni.

Parliamo di una telecamera Westinghouse monocromatica con aggancio a baionetta per una lente grandangolare ed una lente adatta alle condizioni lunari, con sensore modello Westinghouse WL30691, dal framerate di 10 fps a 320 linee e 0,625 fps a 1280.

Il meccanismo era semplice: la telecamera era agganciata sul lato del MESA, coperta dai materiali termici di cui abbiamo parlato nel nostro precedente articolo, e agganciata ad una maniglia.

Tirando la maniglia Armstrong poteva puntare su se stesso la telecamera, che quindi riprese l’allunaggio, per poi provvedere a recuperarla assieme al treppiedi accluso e usarla per il resto della missione

Telecamere dello stesso modello furono usate come backup nelle missioni successive, con l’aggiunta di ulteriori lenti: fortunatamente, dato che durante la missione Apollo 12 la telecamera a colori che avrebbe dovuto sostituirla fu erroneamente puntata verso il Sole, danneggiandone i sensori.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.