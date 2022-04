Scelgono tra condizionatore e pace con consumo spropositato del primo: il sostegno a Putin

Ci sono tanti modi per sostenere Putin qui in Italia, in riferimento a coloro che hanno assunto determinate posizioni sulle guerra in Ucraina, ma la scelta tra condizionatore e pace rappresenta probabilmente la strada più singolare di tutte. Stando a quanto abbiamo raccolto oggi 8 aprile. Dopo aver condiviso sui social bollette esorbitanti sul gas, con ogni probabilità fake stando al nostro approfondimento portato alla vostra attenzione nelle scorse settimane, oggi tocca trattare un’altra storia.

Chiara scelta tra condizionatore e pace per sostenere Putin

Come se la cosa potesse avere un impatto diretto sulla Russia e sugli equilibri economici mondiali, alcuni utenti in Italia stanno commentando post sui social riportando i propri consumi nettamente aumentati sui condizionatori, rifacendosi in questo modo alle parole di Draghi. Pochi giorni fa, infatti, il Premier ha utilizzato la metafora della scelta tra condizionatori e pace, per farci scegliere da quale parte stare a proposito del conflitto attualmente in corso in Ucraina.

Qualcuno, non cogliendo l’essenza del messaggio diramato dal Presidente del Consiglio, ha pensato dunque di accendere immediatamente i dispositivi presenti in casa, per poi condividere il tutto sui social. Nonostante la stagione in corso non presenti temperature che giustifichino una scelta del genere. Le loro bollette saranno indubbiamente più alte al prossimo giro, ma la cosa di certo non avrà un impatto diretto sull’umore di Draghi e Putin. Al contrario di quello che pensano questi personaggi.

Su Facebook ci sono tanti post che ironizzano sulle parole del Premier o sul bivio rappresentato da condizionatore e pace, ma una cosa è non essere d’accordo coi termini scelti da Draghi, un’altra è credere che accedendo il dispositivo si possa dare effettivamente un contributo al leader politico russo. Come sempre, tutto viene banalizzato e le posizioni diventano un qualcosa che possiamo assimilare al tifo da stadio qui in Italia.

