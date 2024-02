Sanremo 2024, il commento di Elena Cecchettin sulle “parole dell’amore” come “baci Perugina” non è (tutto) di Elena Cecchettin

Nelle ultime ore alcuni quotidiani hanno ripreso un commento attribuito a Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, sull’esibizione degli attori del cast di Mare Fuori al Festival di Sanremo 2024. Secondo i titoli, Elena Cecchettin avrebbe criticato la lettura delle “nuove parole dell’amore” sul tema del femminicidio definendole “roba da baci Perugina“.

Un commento, quello della sorella della povera Giulia Cecchettin, pubblicato nelle storie Instagram. Se si osserva bene, tuttavia, non si può non notare un dettaglio.

Il commento di Elena Cecchettin

Come già detto, secondo alcune testate (oltre a Fanpage, anche Il Giornale) Elena Cecchettin avrebbe definito “roba da baci Perugina” il numero dei ragazzi di Mare Fuori portato sul palco di Sanremo giovedì 8 febbraio. Il cast ha recitato un testo dello scrittore Matteo Bussola. La prima parte:

Le frasi ascoltate su quel palco sono roba da Baci Perugina. E soprattutto: sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile contro le donne.

Questa prima parte si presenta con il font Garamond mentre in basso a destra, in Courier New, la sorella di Giulia Cecchettin aggiunge:

Di un siparietto intriso di pinkwashing le vittime di femminicidio e 13 sopravvissut3 se ne fanno poco. Sul serio non si poteva fare di meglio?

Parliamo di prima e seconda parte non per caso: le due parti della storia Instagram vengono da due fonti diverse.

Di chi è la parte sui “baci Perugina”

Se osserviamo attentamente la storia Instagram di Elena Cecchettin ci accorgiamo che sotto la prima parte c’è la menzione di un altro account.

La frase sui “baci Perugina”, infatti, fa parte di un post pubblicato su Instagram dalla scrittrice Carlotta Vagnoli, che alla lettura portata a Sanremo dal cast di Mare Fuori ha dedicato una lunga riflessione.

Elena Cecchettin ha dunque condiviso il riferimento ai “baci Perugina” da un post di Carlotta Vignoli. Alla sorella di Giulia Cecchettin, piuttosto, appartiene la frase: “Di un siparietto intriso di pinkwashing (qui la definizione, nda) le vittime di femminicidio e 13 sopravvisut3 se ne fanno poco. Sul serio non si poteva fare di meglio?”.

Quindi?

Parliamo di precisazioni in quanto Elena Cecchettin ha sì criticato “nuove parole dell’amore” riportate dal cast di Mare Fuori al Festival di Sanremo, ma la parte sulla “roba da baci Perugina” è stata scritta da Carlotta Vagnoli.

