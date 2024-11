Salvini come Trump in giacca blu e cravatta rossa: l’ennesimo “caso” in politica

La politica Italiana ormai si nutre di casi, come quello di Salvini come Trump in giacca blu e cravatta rossa. Immagini che hanno fatto il giro della Rete, probabilmente lo stesso interessato ha voluto lanciare un messaggio di comunanza e vittoria, e i messaggi sono efficaci quando vengono recepiti.

Il messaggio: una “Constatazione metereologica” che “portava da fuori un messaggio”, citando il Presidente della Camera dei Deputati, ovvero “Che bella giornata di sole quella di oggi […] Arriva tanta luce da fuori”.

Il Question Time, come è possibile rivedere sul portale del Ministero è proseguito poi nelle maniere usuali, ma il messaggio è stato recepito, e non sempre in senso positivo

E non è la prima volta che la giacca compare: la prima apparizione è stata in un appello social, rilanciato da Mediaset Infinity in cui questa volta esplicitamente il Ministro porge le congratulazioni a Trump definendo la sua vittoria ad esempio vittoria contro l’immigrazione clandestina e i processi politici e un ritorno alla pace.

La giacca era effettivamente la stessa, come la camicia e la cravatta, avvalorando la tesi espressa dal Presidente della Camera di un messaggio.

Critiche sono pervenute anche dal mondo della politica, con Faraone (IV) a definire la scelta “imbarazzante”. Ma del resto, il dibattito politico in Italia si muove caso per caso, dopo caso.

