Stefano De Martino choc in TV con Giorgia Meloni da Fazio per difendere il crocefisso non esiste: si tratta di uno dei casi da manuale del fenomeno chiamato “slop”, contenuti a basso costo creati con AI per indignare, arrabbiare e creare contenuti.

Il caso tipico è il contenuto con AI pubblicitario: video alterati dove Elon Musk e Giorgia Meloni appaiono in TV vendendo Bitcoin e la nota conduttrice Geppi Cucciari viene brutalmente percossa in diretta dagli sgherri di Bankitalia pronti a deportarla in apposite prigioni per impedirle di rivelare il segreto della ricchezza.

Questa volta il gioco non si basa sull’avidità, ma sulle parole chiave virali del momento.

Secondo la narrazione proposta il conduttore Stefano De Martino avrebbe “scioccato la TV Italiana” con un “intervento da Fazio” nel quale avrebbe lodato e difeso il crocefisso e le “tradizioni italiane” contro tutti quelli che volevano combatterle, ottenendo una telefonata in trasmissione da Giorgia Meloni.

La puntata ovviamente non esiste, e viene inscenata da una serie di scene create con AI, per precisione con “Stable Diffusion”, con una voce in AI che descrive l’ipotetica trasmissione in cui De Martino avrebbe aspramente rampognato “diversi ospiti contro” mentre sul monitor scorrono immagini di figure velate (anche uomini…) per rappresentare il nemico straniero che si oppone alle tradizioni, crocefissi e un pubblico vistosamente deforme.

Solo nei commenti viene ammesso il fake:

“La storia raccontata in questo video è frutto di fantasia. Ogni riferimento a persone realmente esistenti, fatti o luoghi è puramente casuale. I nomi utilizzati sono usati a scopo narrativo e non rappresentano eventi o individui reali. Il racconto è stato creato per sensibilizzare su tematiche importanti come la violenza domestica, la solidarietà e il potere della gentilezza.”

Dichiara un commento sotto il post originale che, tra l’altro parlando di crocefisso e tradizioni non parla di alcuna delle “tematiche importanti descritte” e usate come scusa per giustificare la fake news.

