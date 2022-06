Salta un altro concerto di Blanco dopo l’incidente: eventi rimandati e data del rientro

Bisogna fare molta attenzione al calendario e al concerto di Blanco destinato a saltare dopo l’incidente occorso al cantante. In passato, come abbiamo avuto modo di notare con un altro articolo, su di lui hanno preso piede non poche bufale, al punto che oggi occorre qualche precisazione in merito a ciò che gli è capitato in settimana. Vediamo come stanno le cose, partendo dal presupposto che l’imprevisto non gli abbia consentito di essere presenta a Roma nella giornata di ieri, tanto per cominciare.

Chiarimenti sul concerto di Blanco saltato dopo l’incidente: occhio ai titoloni

Sostanzialmente, la situazione non è diversa rispetto a quanto annunciato dal diretto interessato alcuni giorni fa. Parliamo di precisazioni, con la mascherina che trovate nella foto ad inizio articolo, in quanto la storia inerente un altro concerto di Blanco dopo l’incidente ha creato un po’ di apprensione presso i suoi fan. Andata in fumo l’apparizione di Roma, ricordiamo infatti che il vincitore del Festival di Sanremo non sarà presente neanche a Genova questa sera. La data, infatti, è stata spostata e a giorni dovremmo avere informazioni sul nuovo appuntamento aggiornato.

Allo stesso tempo, niente Blanco durante il prossimo weekend a Milano. In un primo momento, infatti, era attesa la sua apparizione in occasione dell’evento di Radio Deejay, ma l’incidente in motorino di pochi giorni fa, confermato anche da Linus secondo il resoconto pubblicato dalla stessa radio, consiglia di stare a riposo per qualche giorno. A quando il suo rientro? Ad oggi, senza imprevisti ulteriori, possiamo confermare la data del 1 luglio a Rimini.

Dunque, stop alle speculazioni sul concerto di Blanco saltato a causa del recente incidente in motorino. Per eventuali novità rispetto a quanto riportato questa mattina, vi rimandiamo ai suoi account social ufficiali, coi quali è solito aggiornare tutti in tempo reale in caso di imprevisti.

