Blanco e Mahmood esclusi dall’Eurovision non si esibiscono stasera: solite imprecisioni

Sembra ormai una moda parlar male di chi rappresenta l’Italia in occasione dell’Eurovision, come stiamo constatando in queste ore con Blanco e Mahmood sulla falsariga di quanto avvenuto poco meno di un anno fa coi Maneskin. Dopo l’enorme mole di disinformazione che ha preso di mira il duo capace di stravincere il Festival di Sanremo, stando anche a quanto vi abbiamo riportato noi con un altro articolo, occorre spiegare a tutti come funzioni la rassegna canora al via proprio in queste ore.

Perché Blanco e Mahmood presenti all’Eurovision non si esibiscono stasera

Partiamo da un presupposto, evidentemente vero. Da un lato abbiamo conferme sul fatto che Blanco e Mahmood, pur essendo presenti all’Eurovision (girano in rete anche i video sulle prove fatte dai due) non si esibiscono stasera. In occasione della prima serata del tanto atteso appuntamento musicale, dunque, non avremo la possibilità di apprezzare il duo che ha incantato l’Italia tre mesi fa. Tuttavia, la suddetta esclusione non nasce certo da colpe o demeriti dei diretti interessati.

Come ampiamente spiegato nel regolamento di Eurovision 2022, infatti, la nuova edizione avrà un regolamento simile ad alcune competizioni sportive. Ad esempio, non potremo ascoltare “Brividi” fino alla finalissima del 14 maggio per un semplice motivo. Nonostante la coppia abbia vinto il Festival di Sanremo, ottenendo l’accesso diretto a questo importantissimo appuntamento, allo stesso tempo pare abbia avuto diritto ad accedere in automatico alla finale. In programma proprio sabato prossimo.

Il motivo si spiega facilmente, in quanto l’Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna, fanno parte dei Paesi che vengono considerati “Big Five”. Dunque, quando si esibiscono Blanco e Mahmood all’Eurovision 2022? Solo sabato sera, ma per i meriti acquisiti sul palco vincendo il Festival di Sanremo. Fino a sabato, in ogni caso, ci aspettiamo altre bufale sui due cantanti, come avvenuto lo scorso mese di febbraio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.